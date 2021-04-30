Лера Кудрявцева и другие звезды, готовые простить измену возлюбленным
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Фото: Instagram/@leratv
Звезда восемь лет замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, от которого родила дочь Машу. Спортсмен младше знаменитой супруги на 16 лет, но пару разница в возрасте не смущает. Как уточнила Кудрявцева, она понимает слухи и разговоры вокруг их пары.
Она исключила, что их семья может распасться, а супруг уйдет к женщине моложе. «Я говорила ему: буду старая калоша, а ты молодой… Игорь в отличие от многих, он взрослый. Возможно все, но живем в любви и согласии!» - добавила она. По поводу измен телеведущая иллюзий не строит. В YouTube-шоу «Лучше-правду» Лера добавила, что в браке возможно всякое, а мимолетное увлечение другой женщиной она готова простить. «Главное, чтобы я не знала об измене. Не зарекаюсь, для меня измена душевная, духовная - более болезненная, чем физическая. Я за то, чтобы я не знала. Если однодневная история, можно простить», - подчеркнула она.
Фото: picture-alliance.com
Однако Лера Кудрявцева – не единственная, которая может пережить и простить измену. Среди таких знаменитостей - звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер. Актриса и певец Мэттью Бродерик вместе уже более 20 лет. Но не всегда у них все было гладко. Бродерик изменял жене с официанткой. Сначала они переписывались по телефону, а позже начали встречаться в квартире друга Мэттью.
Актриса узнала об этих встречах, но решила простить любимого и остаться с ним. «Женщины изменяют, когда чувствуют себя несчастными в браке, их игнорируют, не слышат, не принимают их мнения и желания в расчет. А мужчины, наоборот, часто позволяют себе интрижки, когда у них все хорошо, и они ощущают себя самодостаточными и довольны собой», - отметила она в одном из интервью.
Фото: Instagram/@victoriabeckham
Дэвид и Виктория Бэкхемы встретились в далеком 1998 году и счастливы до сих пор. Бэкхемы воспитывают троих прекрасных детей, а все конфликты решают сообща. Но так было не всегда, первые слухи об измене знаменитого футболиста появились в 2004 году. Дэвид изменял Виктории со своей ассистенткой, дочерью дипломата, Ребеккой Лус. В тот момент Бэкхем долгое время тренировался в Мадриде, а Виктория записывала альбом в Лондоне. В 2012 году аналогичная ситуация повторилась вновь.
Фото: Global Look press
Роман Сергея Жигунова и Анастасии Заворотнюк начался в разгаре съемок сериала «Моя прекрасная няня», где актеры по иронии судьбы сыграли влюбленных. Ради Насти Сергей бросил жену - актрису Веру Новикову, которая впоследствии смогла простить его. В 2008-м Жигунов и Анастасия расстались после двух лет отношений. Актер как ни в чем не бывало вернулся к Новиковой, которая нашла в себе силы принять его назад. «У меня было ощущение, что у нас какая-то незаконченная история, что мы что-то не дожили», - признавалась артистка.
Однако пара рассталась снова. В 2021 году Сергей Жигунов женился на своей возлюбленной Виктории Ворожбит, которая оказалась копией Заворотнюк.
Фото: picture-alliance.com
Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт, сыгравшие в «Сумерках», встречались четыре года, СМИ даже пророчили им свадьбу, но не тут-то было. Скромная Белла вдруг ушла к другому. Сердце актрисы занял режиссер Роберт Сандерс. Эдвард пытался вернуть любимую. К разочарованию поклонников, влюбленные все-таки расстались.
Фото: Instagram/@leratv, Instagram/@victoriabeckham, picture-alliance.com, Instagram/@zhigunov_sergey, Global Look press
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