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Лера Кудрявцева и другие звезды, готовые простить измену возлюбленным

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Лера Кудрявцева и Игорь Макаров

Фото: Instagram/@leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что могла бы простить измену.

Звезда восемь лет замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, от которого родила дочь Машу. Спортсмен младше знаменитой супруги на 16 лет, но пару разница в возрасте не смущает. Как уточнила Кудрявцева, она понимает слухи и разговоры вокруг их пары.

Она исключила, что их семья может распасться, а супруг уйдет к женщине моложе. «Я говорила ему: буду старая калоша, а ты молодой… Игорь в отличие от многих, он взрослый. Возможно все, но живем в любви и согласии!» - добавила она. По поводу измен телеведущая иллюзий не строит. В YouTube-шоу «Лучше-правду» Лера добавила, что в браке возможно всякое, а мимолетное увлечение другой женщиной она готова простить. «Главное, чтобы я не знала об измене. Не зарекаюсь, для меня измена душевная, духовная - более болезненная, чем физическая. Я за то, чтобы я не знала. Если однодневная история, можно простить», - подчеркнула она.

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик

Фото: picture-alliance.com

Однако Лера Кудрявцева – не единственная, которая может пережить и простить измену. Среди таких знаменитостей - звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер. Актриса и певец Мэттью Бродерик вместе уже более 20 лет. Но не всегда у них все было гладко. Бродерик изменял жене с официанткой. Сначала они переписывались по телефону, а позже начали встречаться в квартире друга Мэттью.

Актриса узнала об этих встречах, но решила простить любимого и остаться с ним. «Женщины изменяют, когда чувствуют себя несчастными в браке, их игнорируют, не слышат, не принимают их мнения и желания в расчет. А мужчины, наоборот, часто позволяют себе интрижки, когда у них все хорошо, и они ощущают себя самодостаточными и довольны собой», - отметила она в одном из интервью.

Дэвид и Виктория Бэкхемы

Фото: Instagram/@victoriabeckham

Дэвид и Виктория Бэкхемы встретились в далеком 1998 году и счастливы до сих пор. Бэкхемы воспитывают троих прекрасных детей, а все конфликты решают сообща. Но так было не всегда, первые слухи об измене знаменитого футболиста появились в 2004 году. Дэвид изменял Виктории со своей ассистенткой, дочерью дипломата, Ребеккой Лус. В тот момент Бэкхем долгое время тренировался в Мадриде, а Виктория записывала альбом в Лондоне. В 2012 году аналогичная ситуация повторилась вновь.

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов

Фото: Global Look press

Роман Сергея Жигунова и Анастасии Заворотнюк начался в разгаре съемок сериала «Моя прекрасная няня», где актеры по иронии судьбы сыграли влюбленных. Ради Насти Сергей бросил жену - актрису Веру Новикову, которая впоследствии смогла простить его. В 2008-м Жигунов и Анастасия расстались после двух лет отношений. Актер как ни в чем не бывало вернулся к Новиковой, которая нашла в себе силы принять его назад. «У меня было ощущение, что у нас какая-то незаконченная история, что мы что-то не дожили», - признавалась артистка.

Однако пара рассталась снова. В 2021 году Сергей Жигунов женился на своей возлюбленной Виктории Ворожбит, которая оказалась копией Заворотнюк.

Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт

Фото: picture-alliance.com

Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт, сыгравшие в «Сумерках», встречались четыре года, СМИ даже пророчили им свадьбу, но не тут-то было. Скромная Белла вдруг ушла к другому. Сердце актрисы занял режиссер Роберт Сандерс. Эдвард пытался вернуть любимую. К разочарованию поклонников, влюбленные все-таки расстались.

Фото: Instagram/@leratv, Instagram/@victoriabeckham, picture-alliance.com, Instagram/@zhigunov_sergey, Global Look press

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