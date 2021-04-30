Лера Кудрявцева и другие звезды, готовые простить измену возлюбленным

Звезда восемь лет замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, от которого родила дочь Машу. Спортсмен младше знаменитой супруги на 16 лет, но пару разница в возрасте не смущает. Как уточнила Кудрявцева, она понимает слухи и разговоры вокруг их пары.

Она исключила, что их семья может распасться, а супруг уйдет к женщине моложе. «Я говорила ему: буду старая калоша, а ты молодой… Игорь в отличие от многих, он взрослый. Возможно все, но живем в любви и согласии!» - добавила она. По поводу измен телеведущая иллюзий не строит. В YouTube-шоу «Лучше-правду» Лера добавила, что в браке возможно всякое, а мимолетное увлечение другой женщиной она готова простить. «Главное, чтобы я не знала об измене. Не зарекаюсь, для меня измена душевная, духовная - более болезненная, чем физическая. Я за то, чтобы я не знала. Если однодневная история, можно простить», - подчеркнула она.