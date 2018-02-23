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Лера Кудрявцева довела до слез Ирину Салтыкову: «Я знаю, что такое боль»

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Кадры из передачи
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51-летняя певица Ирина Салтыкова расплакалась в эфире шоу «Секрет на миллион».

В эту субботу в эфир канала НТВ выйдет очередной выпуск шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Его гостьей стала 51-летняя певица Ирина Салтыкова. Темы, которые редакторы выбрали для нее, оказались настолько личными, что женщина расплакалась под прицелом камер.

«Все-таки ты довела меня», — сообщила она ведущей.

Рассказывала Ирина о семье, о том, как любимый папа защищал ее от побоев, о несчастном браке и мужчинах, которые были после.

Любимый муж причинил звезде немало горя. «Я знаю, что такое боль. <…> Там какие-то были улики, а он взял это белье в ванную, замочил и уехал на гастроли. <…> Ну естественно, он начал говорить, что кто-то там ночевал у него из друзей, и так далее. Но понятно, что я не идиот <…> Салтыков испугался. Видимо, она была или девственница, или что-то такое <…>Он чувствует свою вину», — рассказала она.

После расставания с Виктором Салтыковым личная жизнь певицы была насыщенной. Она встречалась с олигархом: «Каждый день цветы, каждый! Если даже меня не было дома, то они стояли у двери»; с зависимым человеком: «Он уже два года как был наркоманом, что я не знала». Нынешний возлюбленный Ирины на 8 лет моложе ее. О том, планирует ли она выйти замуж еще раз, звезда расскажет в субботнем эфире.

Фото: кадры из передачи

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