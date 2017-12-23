Поклонники обсуждают брюнетку-Кудрявцеву.

Мало кто может представить себе Леру Кудрявцеву с темными волосами: образ «барби-блондинки» так привычен, что кажется, что такой звезда была всегда. Расчувствовавшись после эфира, в котором они с отцом Жанны Фриске вспоминали смерть ее подруги и обсуждали поведение Дмитрия Шепелева, телеведущая опубликовала фото со своим отцом.

«Папа — просто итальянец», «Папа похож на Игоря Костолевского. Такой же красавец», «У папы глаза очень добрые», «Красивая и очень на папу похожа», «Папа хорош как Бог», «Папина доченька! Как похожи! Один в один!», «Копия папа», «Фото завораживает- очень красивая девочка.. да ещё и отец такой красавец», «А Лера уже тогда со вкусом одевалась!!!», «Вы уже с детства были яркой!», «Вот это я понимаю пороода) благородная красота... а блеск в глазах детский так и остался до сих пор и это классно», «Вообще не изменились, вот это генетика», «Могла бы эта малышка себе представить что она превратится в такую красивую, сногшибательную и безумно успешную даму!!!???», — комментируют подписчики фото.

«Красавица. Сегодня в передаче секрет на миллион ты была не отразима, я вместе стобой тоже заплака», «Спасибо Вам Лера за сегоднешнию программу, народ должен знать правду про Шепелева и то какой он есть человек. Родители Жанны, моей любимой и самой красивой в мире певице, Вам желаю здоровья , здоровья , и сил . Будьте сильными и Бог поможет, а все кто не прав и лжив, те получат по заслугам», «Шепелеву все косточки перемыли на передаче "Секрет на миллион"(( Ну нельзя так действовать, не по- человечески...», «Спасибо за интервью с Владимиром фриске», — обсуждают они эфир.

Фото: instagram