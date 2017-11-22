Певица откровенно рассказала о печальных проблемах брака, продержавшегося восемь лет, в эфире программы «Секрет на миллион».

Ирина и Виктор Салтыковы развелись в далеком 95-м году, однако осадок от этих непростых отношений у певицы, судя по ее интервью и комментариям в различных СМИ, остался до сих пор. На этот раз она откровенно рассказала телеведущей Лере Кудрявцевой о том, чем ее обидел бывший муж:

«Он пил очень много. Неоднократно мне изменял, о чем я впоследствии узнавала. Конечно, я знала, что муж у меня является очень популярным артистом, и это льстило. Однако я была наивной девчонкой и не ожидала, что строить отношения окажется так сложно. Рукоприкладство также было и не раз. Он распускал руки. Сейчас я бы с легкостью ответила, но тогда я была слишком доброй»,

Ирина утверждает, что до сих пор тяжело переживает развод с таким проблемным мужем, а их общая дочь Алиса и вовсе стыдится отца и не хочет с ним общаться:

«После развода я плакала все время, вообще не могла успокоиться. Это было очень сложно. Я тогда похоронила отца, и через 45 дней мы развелись. Такой двойной удар. Однако именно благодаря Вите я стала таким сильным человеком. Он много врет, и до сих пор злоупотребляет алкоголем. В Сети можно отыскать недавнее видео, где он пьяный ползает по сцене. Наша дочь его стыдится, а сейчас вообще заблокировала номер отца».

Сам Виктор Салтыков считает, что экс-супруга напрасно раздувает из мухи слона и постоянно возвращается к проблемам прошлого: «Недавно мы виделись с Алисой, смотрели друг другу в глаза и плакали. Я люблю дочь, мы общаемся, но сейчас у меня другие дети. Ира специально драматизирует, хотя Алиса уже давно стала взрослым человеком и может говорить за себя».

Фото: instagram, starface, globallookpress