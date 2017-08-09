49-летний Леонид Агутин снял романтичное летнее видео

Этот понедельник выдался «урожайным» на очень летние музыкальные новинки. 17-летняя дочь Татьяны Навки представила новый клип «Влюбилась» — сочный, красивый, «дорогой». А 49-летний Леонид Агутин — выпустил долгожданное видео на песню «Самба», который стал первым за два года.

Историю о влюбленных мальчишках и беззаботных летних днях снимали на побережье Черного моря в разгар июля. У режиссера ролика получился целый фильм — в стиле немного наивных советских романтических кинолент.