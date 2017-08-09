Кто войдет в состав жюри нового сезона шоу «Голос»?
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Совсем скоро на Первом канале стартует шестой сезон популярного шоу «Голос». Накануне стало известно, кто же войдет в состав звездного жюри.
Как оказалось, на этот раз выбирать лучших из лучших будут Дима Билан, Леонид Агутин, Пелагея и Александр Градский. Эту четверку уже давно прозвали «золотым» составом, ведь они стояли у истоков шоу и были вместе на протяжении трех сезонов.
Перед началом съемок около 15 тысяч людей в возрасте от 18 до 50 лет прошли кастинг в разных городах России. Однако очные прослушивания в Москве прошли всего около тысячи кандидатов.
Фото: eastnews, instagram