Архивные фото и неожиданные сюрпризы: Алла Пугачева и ее близкие отмечают праздник желтых цветов

Весна в этом году началась в воскресенье, а это значит, что пришло время для ежегодного праздника, который организовывает Алла Пугачева, — праздника желтых цветов. Поклонники Примадонны знают об этой традиции, поэтому подготовили сюрприз для артистки, а Максим Галкин поделился им в Instagram.