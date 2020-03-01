Архивные фото и неожиданные сюрпризы: Алла Пугачева и ее близкие отмечают праздник желтых цветов
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Фото: Instagram Аллы Пугачевой
Весна в этом году началась в воскресенье, а это значит, что пришло время для ежегодного праздника, который организовывает Алла Пугачева, — праздника желтых цветов. Поклонники Примадонны знают об этой традиции, поэтому подготовили сюрприз для артистки, а Максим Галкин поделился им в Instagram.
Алла Борисовна коротко поздравила фолловеров под загадочным селфи: «С ПЕРВЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ ВЕСНЫ!!!🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼».
Кристина Орбакайте поделилась своим детским фото со знаменитой мамой: «С Первым Воскресеньем Весны! С Праздником жёлтых цветов @alla_orfey 🌼💛 (для новеньких, фото из архива)».
Отметим, что на празднике желтых цветов Примадонна и ее близкие официально «разрешают весну». Уютная традиция, которой уже более пятидесяти лет, стала для артистки и ее друзей лишним поводом, чтобы собраться вместе за одним столом.
Больше о жизни Аллы Пугачевой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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