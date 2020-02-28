Максим Галкин показал, как «неприбранная» Алла Пугачева обнимается с детьми: «Хороший день дома»

Снимок, на котором Примадонна запечатлена в удобной одежде и без макияжа и прически, очень понравился подписчикам ее супруга.

«Алла Борисовна, красотка», «Дети вернулись с гор))) мама счастлива)))», «Замечательная, красивая, чудесная семья», «Очень позитивная и живая атмосфера», «Домашняя обстановочка», «Сколько счастья на одном фото», «А больше ничего и не надо», «С такими ангелочками день не может быть не прекрасным», «Лучшее, что может быть в жизни», «Как Лизавета на маму похожа», — обсуждают они.

Не так давно в откровенной беседе с ведущей YouTube-шоу «А поговорить» Ириной Шихман Максим Галкин объяснял: они с женой стараются, чтобы с детьми постоянно был кто-то из них, и делали исключение из этого правила всего раза три: «Мы стараемся чтобы такого не было, хотя в замке очень много людей, которые уделяют им внимание, но мы стараемся так не делать».

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