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Максим Галкин показал, как «неприбранная» Алла Пугачева обнимается с детьми: «Хороший день дома»

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Слайд, который
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Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: Instagram Максима Галкина

В Instagram Максима Галкина появилось фото, на котором запечатлена очень домашняя Алла Пугачева с Лизой и Гарри.

Совсем недавно подписчики блога Максима Галкина наблюдали за тем, как Алла Пугачева встречала его в замке с детьми, а теперь — обсуждают снимок, на котором запечатлена соскучившаяся мать семейства вобнимку с вернувшимися с горнолыжного курорта наследниками. «Хороший день дома», — написал гордый отец семейства.

Снимок, на котором Примадонна запечатлена в удобной одежде и без макияжа и прически, очень понравился подписчикам ее супруга.

«Алла Борисовна, красотка», «Дети вернулись с гор))) мама счастлива)))», «Замечательная, красивая, чудесная семья», «Очень позитивная и живая атмосфера», «Домашняя обстановочка», «Сколько счастья на одном фото», «А больше ничего и не надо», «С такими ангелочками день не может быть не прекрасным», «Лучшее, что может быть в жизни», «Как Лизавета на маму похожа», — обсуждают они.

Не так давно в откровенной беседе с ведущей YouTube-шоу «А поговорить» Ириной Шихман Максим Галкин объяснял: они с женой стараются, чтобы с детьми постоянно был кто-то из них, и делали исключение из этого правила всего раза три: «Мы стараемся чтобы такого не было, хотя в замке очень много людей, которые уделяют им внимание, но мы стараемся так не делать».

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Фото и видео: instagram

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