«Легкая, воздушная и загадочная»: Лиза Арзамасова примерила нежный образ

Брюнетка собрала свои кудрявые волосы в пучок, а губы подчеркнула красной помадой. Все это гармонично сочетается с аутфитом звезды телеканала «СТС».

Фанаты оценили снимок любимой артистки и засыпали ее комплиментами.

«Кайф, красотка!», «Фантастическая», «Очень нежная, Лиз», «Богиня, обожаю тебя», «Классная, очень красивая», «Лиза, ты самая лучшая на планете», «Вы стали еще более женственной. Ярких эмоций вам», «Добрый вечер, Лиза! Выглядишь великолепно», «Ты прекрасна в любом образе», «Легкая, воздушная, нежная и загадочная», – написали восторженные подписчики в комментариях под публикацией.

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