«Легкая, воздушная и загадочная»: Лиза Арзамасова примерила нежный образ
Фото: @liza_arzamasova / Instagram
На снимке «Папина дочка» демонстрирует стройную фигуру, длинные изящные ноги и обаятельную улыбку.
Образ Лизы выглядит грациозно и женственно, она нарядилась в легкую молочную блузку с экстравагантными рукавами, в песочную мини-юбку, в качестве обуви знаменитость выбрала открытые золотистые босоножки на шпильке.
Брюнетка собрала свои кудрявые волосы в пучок, а губы подчеркнула красной помадой. Все это гармонично сочетается с аутфитом звезды телеканала «СТС».
Фанаты оценили снимок любимой артистки и засыпали ее комплиментами.
«Кайф, красотка!», «Фантастическая», «Очень нежная, Лиз», «Богиня, обожаю тебя», «Классная, очень красивая», «Лиза, ты самая лучшая на планете», «Вы стали еще более женственной. Ярких эмоций вам», «Добрый вечер, Лиза! Выглядишь великолепно», «Ты прекрасна в любом образе», «Легкая, воздушная, нежная и загадочная», – написали восторженные подписчики в комментариях под публикацией.
А вам понравился образ Лизы Арзамасовой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @liza_arzamasova / Instagram
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