Леди Гаге вернули похищенных ранее собак
Фото: @ladygaga/Instagram
Американской исполнительнице Леди Гаге вернули двух французских бульдогов, которых похитили у нее в ходе вооруженного нападения. Ранее звезда обратилась за помощью к полиции и жителям города с просьбой вернуть ее домашних любимцев.
Напомним, что неизвестные напали на выгульщика собак американской певицы Райана Фишера, после чего он в тяжелом состоянии попал в больницу, пишет People.
Инцидент произошел в среду, 24 февраля, когда 30-летний Фишер выгуливал питомцев артистки Мисс Азию, Коджи и Густаво. Сама певица в это время отдыхала в Италии.
Неизвестные четыре раза выстрелили в грудь молодого человека, когда он вместе с животными находился около дома на улице Сьерра Бонита в Голливуде. Когда приехала полиция, парень еле дышал. Райана в тяжелом состоянии госпитализировали. При этом преступники похитили двух французских бульдогов исполнительницы, третья собака сбежала, но позже была найдена.
По данным следствия, на работника Леди Гаги напали двое афроамериканцев, которые передвигались на белом BMW. Знали ли они о том, кому принадлежат животные или нет, неизвестно. В полиции добавили, что в США сейчас популярны французские бульдоги. Их стоимость — от 1,5 до трех тысяч долларов. Цена пса с хорошей родословной может достигать десяти тысяч долларов.
Это важно знать:
«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности
Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов
Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги
Фото: @ladygaga/Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!