Леди Гаге вернули похищенных ранее собак

Напомним, что неизвестные напали на выгульщика собак американской певицы Райана Фишера, после чего он в тяжелом состоянии попал в больницу, пишет People.

Инцидент произошел в среду, 24 февраля, когда 30-летний Фишер выгуливал питомцев артистки Мисс Азию, Коджи и Густаво. Сама певица в это время отдыхала в Италии.

Неизвестные четыре раза выстрелили в грудь молодого человека, когда он вместе с животными находился около дома на улице Сьерра Бонита в Голливуде. Когда приехала полиция, парень еле дышал. Райана в тяжелом состоянии госпитализировали. При этом преступники похитили двух французских бульдогов исполнительницы, третья собака сбежала, но позже была найдена.