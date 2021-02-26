Неизвестные тяжело ранили друга семьи Леди Гаги и украли двух бульдогов певицы
Фото: instagram.com/ladygaga
Инцидент произошел в среду, 24 февраля, когда 30-летний Фишер выгуливал питомцев артистки Мисс Азию, Коджи и Густаво. Сама певица в это время отдыхала в Италии.
Неизвестные четыре раза выстрелили в грудь молодого человека, когда он вместе с животными находился около дома на улице Сьерра Бонита в Голливуде. Когда приехала полиция, парень еле дышал. Райана в тяжелом состоянии госпитализировали. При этом преступники похитили двух французских бульдогов исполнительницы, третья собака сбежала, но позже была найдена.
Фото: instagram.com/ladygaga
По данным следствия, на работника Леди Гаги напали двое афроамериканцев, которые передвигались на белом BMW. Знали ли они о том, кому принадлежат животные или нет, неизвестно. В полиции добавили, что в США сейчас популярны французские бульдоги. Их стоимость — от 1,5 до трех тысяч долларов. Цена пса с хорошей родословной может достигать десяти тысяч долларов.
После того, как сотрудник певицы был тяжело ранен, а собаки — украдены, семья Леди Гаги попросила о помощи. Отец певицы Джо Джерманотта рассказал о том, как ужасный инцидент повлиял на его семью. Как передает Fox News, он обратился к зрителям: «Помогите нам поймать их. Стрелять в кого-то с целью украсть собак — неправильно». По словам Джерманотты, Фишер является другом семьи.
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Фото: Instagram/@ladygaga
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