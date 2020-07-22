«Куколка»: Екатерина Климова со стильной укладкой и в белом костюме собрала комплименты фнатов
Фото: Starface
Поклонники обожают 42-летнюю Екатерину Климову за ее талант и красоту. Актриса выглядит намного моложе своих лет, и фанаты не перестают удивляться, как она смогла сохранить идеальную фигуру после рождения четверых детей. И каждое фото или видео в Instagram собирает сотни комментариев с комплиментами.
Екатерина разместила в социальной сети новые снимки, на которых позирует со стильной укладкой, в белом костюме и в стильных украшениях. Актриса поблагодарила всех за любовь.
«Все, что вы мне пишете, читаю. Все, что рисуете и посвящаете, вижу. Спасибо за любовь. Спасибо, что вы есть. Вы верите в меня, а я в вас. Спасибо за взаимность. Ваша Катя», — трогательно написала она в микроблоге.
«Какая куколка», «Королева Екатерина», «Очень люблю вас как актрису, женщину и маму! Такая замечательная», «Безумно приятно слышать такое. Фотографии — огонь», «Какая хорошенькая», «Красотка! Элегантная и очень милая», «Красивая, шикарная, талантливая и с открытой душой и искренней улыбкой. Дай бог вам крепкого здоровья, семейного счастья, новых хороших ролей, любви бесконечной», «Катя, вы чудо, красавица», «Такая классная красотка», — ответили Екатерине поклонники.
А вам нравится Екатерина?
Фото и видео: Instagram Екатерины Климовой, Starface
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