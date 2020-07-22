«Куколка»: Екатерина Климова со стильной укладкой и в белом костюме собрала комплименты фнатов

Поклонники обожают 42-летнюю Екатерину Климову за ее талант и красоту. Актриса выглядит намного моложе своих лет, и фанаты не перестают удивляться, как она смогла сохранить идеальную фигуру после рождения четверых детей. И каждое фото или видео в Instagram собирает сотни комментариев с комплиментами.

Екатерина разместила в социальной сети новые снимки, на которых позирует со стильной укладкой, в белом костюме и в стильных украшениях. Актриса поблагодарила всех за любовь.