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«Домашняя и уютная»: Екатерина Климова надела сарафан в цветочек и устроила фотосессию в спальне

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Екатерина Климова

Фото: Instagram Екатерины Климовой

42-летняя показала, как выглядит ее комната для сна.

Поклонники Екатерины Климовой в восторге от того, как выглядит их любимица. Новая серия фотографий в ее блоге не стала исключением.

«Екатерина, вы неотразимы!!! Просто богиня.!!! Естественная, настоящая», «Какая красотка)))) прям домашняя и уютная», «Очень милая, лет 15 здесь, просто очаровашка», «Платьице на Вас прехорошенькое», «Красивая девочка», «Удивительно соблазнительная женщина», — пишут они в комментариях.

Фото и видео: Instagram

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