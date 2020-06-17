«Домашняя и уютная»: Екатерина Климова надела сарафан в цветочек и устроила фотосессию в спальне
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Фото: Instagram Екатерины Климовой
42-летняя показала, как выглядит ее комната для сна.
Поклонники Екатерины Климовой в восторге от того, как выглядит их любимица. Новая серия фотографий в ее блоге не стала исключением.
«Екатерина, вы неотразимы!!! Просто богиня.!!! Естественная, настоящая», «Какая красотка)))) прям домашняя и уютная», «Очень милая, лет 15 здесь, просто очаровашка», «Платьице на Вас прехорошенькое», «Красивая девочка», «Удивительно соблазнительная женщина», — пишут они в комментариях.
Фото и видео: Instagram
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