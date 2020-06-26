«Королева с невероятными глазами»: 42-летняя Екатерина Климова впечатлила фанатов молодостью и красотой
Фото: Starface
42-летняя Екатерина Климова одна из немногих актрис, кто с возрастом становится все красивее и, кажется, моложе. Артистка каждый раз публикуя в микроблоге свои фото, приводит подписчиков в недоумение. Многие не понимают, что она делает такого, чтобы выглядеть на 15 лет моложе.
Очередная мини-фотосессия в машине также вызвала одобрение у поклонников Екатерины. «Какое же высокое небо над Москвой», — отметила она в публикации. Но подписчики смотрели не на красоты природы, а в глаза любимой артистки.
«Глазаааааа», «Какая вы красивая», «Вы супер», «С таким красивым водителем хоть на край света», «Королева с невероятными глазами», «А кто это такой сладкий? Катюша, вы прелесть!», «Красотка», «Шикарная», «Как всегда, восхитительна и мила!», — полетели комментарии-комплименты.
Недавно Екатерина Климова показывала, как подстригла 4-летнюю дочь Беллу: стильное каре сменило хвостики и косички. Также актриса восхитила поклонников роковым образом во время домашней уборки. Также Екатерина показывала кадры домашней фотосессии, во время которой позировала в сарафане с цветочным принтом.
Фото и видео: Instagram Екатерины Климовой
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