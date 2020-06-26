«Королева с невероятными глазами»: 42-летняя Екатерина Климова впечатлила фанатов молодостью и красотой

42-летняя Екатерина Климова одна из немногих актрис, кто с возрастом становится все красивее и, кажется, моложе. Артистка каждый раз публикуя в микроблоге свои фото, приводит подписчиков в недоумение. Многие не понимают, что она делает такого, чтобы выглядеть на 15 лет моложе.

Очередная мини-фотосессия в машине также вызвала одобрение у поклонников Екатерины. «Какое же высокое небо над Москвой», — отметила она в публикации. Но подписчики смотрели не на красоты природы, а в глаза любимой артистки.