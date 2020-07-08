Кудрявцева в архивном видео показала, как выглядела 22 года назад: «Постарели все, кроме Леры»
Фото: www.instagram.com/leratv/
49-летняя Лера Кудрявцева знает, что выглядит отлично для своего возраста и с юмором относится к своим годам. Телеведущая часто доказывает, что время над ней практически не властно. В очередном видео из архивов она показала, что не изменилась за 22 года, прошедшие с момента съемок.
«Постарели все, кроме Леры!», «Ой, за 20 лет вообще без изменений, только краше и краше», «Лерочка, красотка! Недавно приходила к нам в ресторан. В спортивном костюме, без грамма косметики и такая красотка, статуэтка! Люблю», «Лера, вы невероятно хороши всегда! Красавиц. И Отар тоже очень даже», — написали Кудрявцевой в комментариях.
Недавно Лера Кудрявцева впервые открыто показала внука Лёву и свою красавицу-невестку. Фото телеведущая сделала на черноморском побережье во время отдыха с семьей 30-летнего сына Жана.
Фото и видео: Instagram Леры Кудрявцевой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!