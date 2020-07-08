Кудрявцева в архивном видео показала, как выглядела 22 года назад: «Постарели все, кроме Леры»

«Постарели все, кроме Леры!», «Ой, за 20 лет вообще без изменений, только краше и краше», «Лерочка, красотка! Недавно приходила к нам в ресторан. В спортивном костюме, без грамма косметики и такая красотка, статуэтка! Люблю», «Лера, вы невероятно хороши всегда! Красавиц. И Отар тоже очень даже», — написали Кудрявцевой в комментариях.

Недавно Лера Кудрявцева впервые открыто показала внука Лёву и свою красавицу-невестку. Фото телеведущая сделала на черноморском побережье во время отдыха с семьей 30-летнего сына Жана.