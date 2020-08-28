Куда пропал живот? Рудова похвасталась железным прессом после разговоров о беременности

Несколько недель назад в Сети появились слухи о беременности Натальи Рудовой - сплетников смутило то, что молодая женщина стала выбирать объемные наряды, скрывать на фото область живота, выбирая особые ракурсы. позже в Telegram появилось фото, на котором актриса была запечатлена с заметно округлившимся «пузиком».

В ответ на многочисленные сообщения в новостных лентах Рудова показала видео с большим животом, и все выдохнули - наконец-то она перестала скрывать! Однако почти разу после этого Наталья посмеялась и над разговорами о беременности, и о личности ее жениха. «Знакомьтесь! Это Александр Орлов. Не мой жених, не отец моих детей», - написала она под их совместной фотографией.

Теперь в своем блоге Наталья то и дело постит фотографии и видеоролики без живота, вводя в ступор сомневающихся. «Никода не была беременна, а если когда-то буду, то вы об этом узнаете, скорее всего, когда мои дети пойдут в школу», - пообещала она.