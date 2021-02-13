Кто станет «Мистером и миссис Смит» в ремейке легендарного фильма?

Дональд Гловер и Фиби Уоллер-Бридж заменят Анджелину Джоли и Бреда Питта и снимутся в сериале. Актеры уже принимали вместе участие в съемках фильма «Хан Соло: Звёздные войны. Истории». Кстати, помимо этого, известно, что кинозвезды будут исполнительными продюсерами сериала.

Новый сериал готовился несколько месяцев, и он дебютирует в 2022 году на Amazon Prime Video.

К слову, напомним, что легендарное кино «Мистер и миссис Смит» повествует о супружеской паре наёмных убийц, работающих на разных заказчиков и одновременно получивших задание ликвидировать друг друга. Фильм вышел в 2005 году и сразу же произвел фурор.