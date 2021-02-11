Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта отказалась носить фамилию отца
Фото: Global Look Press
По сообщению издания The Mirror, 14-летняя Шайло Джоли-Питт убрала фамилию отца из своего профиля в социальных сетях. Это связывают с разводом звездной пары и их активным обсуждением деталей опеки над детьми.
Похоже, что расторжение брака 57-летнего голливудского актера и 45-летней актрисы не обойдется без судебных разбирательств по поводу опеки. Как и в случае Ким Кардашьян и Канье Уэста, Брэд Питт будет настаивать на опере 50/50 — сейчас он регулярно общается с шестерыми детьми, навещая их в роскошном особняке Анджелины в Лос-Анджелесе. Однако битва за опеку может обрести неожиданный поворот в связи с внезапным решением 14-летней девочки отказаться от фамилии отца с соцсетях. В конце лета 2020 она утверждала, что мечтает переехать к отцу, но, видимо, кардинально поменяла свое решение.
По сообщению инсайдера, отношения Шайло и Брэда были очень близкими, так что отказ от его фамилии стал для актера сильным ударом.
Фото: Global Look Press
«Это серьезное пренебрежение к Брэду и знак того, что он может потерять Шайло из-за Анджелины», — заявил источник, добавив, что для Питта «это наверняка должно быть больно».
Напомним, что экс-супруги расстались еще в 2016 году, однако официальный развод состоялся лишь год назад. В октябре Джоли отказали в прошении отстранить от дела судью, скрывшего факт сотрудничества с адвокатами Питта, их суд за право воспитывать 19-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса, 15-летнюю Захару, 14-летнюю Шайло и 12-летних близнецов Вивьен и Нокс все еще продолжается.
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Фото: © Dennis Van Tine, © AdMedia, © Andrea Staccioli/Insidefoto via, © ImagePressAgency/face to face, © Mehdi Taamallah, © Kevan Brooks, © Byron Purvis
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