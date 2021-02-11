Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта отказалась носить фамилию отца

По сообщению издания The Mirror, 14-летняя Шайло Джоли-Питт убрала фамилию отца из своего профиля в социальных сетях. Это связывают с разводом звездной пары и их активным обсуждением деталей опеки над детьми.

Похоже, что расторжение брака 57-летнего голливудского актера и 45-летней актрисы не обойдется без судебных разбирательств по поводу опеки. Как и в случае Ким Кардашьян и Канье Уэста, Брэд Питт будет настаивать на опере 50/50 — сейчас он регулярно общается с шестерыми детьми, навещая их в роскошном особняке Анджелины в Лос-Анджелесе. Однако битва за опеку может обрести неожиданный поворот в связи с внезапным решением 14-летней девочки отказаться от фамилии отца с соцсетях. В конце лета 2020 она утверждала, что мечтает переехать к отцу, но, видимо, кардинально поменяла свое решение.

По сообщению инсайдера, отношения Шайло и Брэда были очень близкими, так что отказ от его фамилии стал для актера сильным ударом.