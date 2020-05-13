Ксения Собчак раскрыла секреты семейного бюджета: «Костя водит меня в рестораны, я плачу за другое»
Фото: Starface
Самый богатый инста-блогер России Ксения Собчак во время прямого эфира в социальной сети рассказала подписчикам, как формируется бюджет в ее семье с Константином Богомоловым.
«Константин хорошо зарабатывает, я тоже. У него свои деньги, а у меня — свои, — раскрыла секрет Собчак. — Но, конечно, у нас есть и общие траты. Мы можем вместе что-то купить для дома. Костя водит меня в рестораны в какие-то дни, а я в другое время оплачиваю что-то еще. Это нормально, это лучше, чем собирать чеки и высчитывать, кто сколько и на что потратил».
Фото: Starface
Ксения призналась, что у нее нет предпринимательской жилки, а как вести финансы и куда лучше вложить деньги, чтобы получить с них прибыль, ей подсказывает финансовый помощник. Сама телеведущая, по ее словам, умеет зарабатывать на творчестве.
Ксения Собчак и Константин богомолов поженились 13 сентября 2019 года. Они устроили необычную свадьбу с конной упряжкой, катафалком и откровенными танцами.
Фото и видео: Instagram, Starface
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