Ксения Собчак раскрыла секреты семейного бюджета: «Костя водит меня в рестораны, я плачу за другое»

Самый богатый инста-блогер России Ксения Собчак во время прямого эфира в социальной сети рассказала подписчикам, как формируется бюджет в ее семье с Константином Богомоловым.

«Константин хорошо зарабатывает, я тоже. У него свои деньги, а у меня — свои, — раскрыла секрет Собчак. — Но, конечно, у нас есть и общие траты. Мы можем вместе что-то купить для дома. Костя водит меня в рестораны в какие-то дни, а я в другое время оплачиваю что-то еще. Это нормально, это лучше, чем собирать чеки и высчитывать, кто сколько и на что потратил».