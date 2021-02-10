Ксения Собчак похвасталась роскошным кольцом с огромным сапфиром
Фото: Instagram
В одной из последних публикаций Ксения Собчак блеснула в стильном вечернем образе. Звезда отправилась на мероприятие в вечернем ярко-фиолетовом платье, к которому подобрала роскошное ювелирное украшение. Руку Ксении украсило кольцо с бриллиантами и огромным сапфиром. Сама телеведущая восхитилась своим образом и отметила невероятно тонкую и кропотливую работу над драгоценным изделием.
К слову, недавно мы писали, как Ксения Собчак менялась с возрастом. Звезда родилась, как часто говорят, с золотой ложкой во рту. Но она, в отличие от многих представителей «золотой молодежи», доказала, что не просто дочь состоятельных и известных родителей, а сама — личность.
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Фото: Instagram
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