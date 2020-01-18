Ксения Собчак показала фото Даши Жуковой в свадебном платье
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press
На этой неделе стало известно, что 38-летняя галеристка и бизнесвумен Даша Жукова и ее избранник, 34-летний греческий миллиардер Ставрос Ниархос, устраивают пышное свадебное торжество в Швейцарии. Свои отношения пара зарегистрировала еще в октябре 2019 года, а сейчас пришло время, чтобы отметить радостное событие с друзьями.
Как сообщает Daily Mail, вечером 17 января Даша и Ставрос обменялись клятвами в специальном шатре, установленном неподалеку от главного трамплина Санкт-Морица Olympaschanze. В Сети появилось первое фото красавицы-невесты в платье от Valentino. Кадр опубликовала в своем Instagram Ксения Собчак, которая не смогла прилететь на свадьбу подруги.
По информации источника, на свадьбу уже прибыли Карли Клосс, принцесса Беатрис, Гейл Кинг, Дерек Бласберг и ожидается еще множество звездных гостей. По предварительным данным, стоимость торжества оценивается в $6,5 миллиона.
Напомним, Даша Жукова не стремится афишировать свою личную жизнь, поэтому даже о ее первой свадьбе с Романом Абрамовичем стало известно много времени спустя после самого события. Как известно, в десятилетнем браке с российским миллиардером Даша родила сына и дочь. О романе Жуковой и Ниархоса стало известно через несколько недель после объявления о ее разводе с Абрамовичем.
Фото: Instagram, Globallookpress, East News, Getty Images, пресс-служба
Видео: Instagram
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