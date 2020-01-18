Ксения Собчак показала фото Даши Жуковой в свадебном платье

По информации источника, на свадьбу уже прибыли Карли Клосс, принцесса Беатрис, Гейл Кинг, Дерек Бласберг и ожидается еще множество звездных гостей. По предварительным данным, стоимость торжества оценивается в $6,5 миллиона.

Напомним, Даша Жукова не стремится афишировать свою личную жизнь, поэтому даже о ее первой свадьбе с Романом Абрамовичем стало известно много времени спустя после самого события. Как известно, в десятилетнем браке с российским миллиардером Даша родила сына и дочь. О романе Жуковой и Ниархоса стало известно через несколько недель после объявления о ее разводе с Абрамовичем.