Следственный комитет проверит высказывания Моргенштерна о Дне Победы после обращения ветеранов

Моргенштерн уже публично извинился на своей странице в Instagram, опубликовав обращение в Stories. Певец отмечает, что не планировал обижать ветеранов и унижать значимость великого для страны праздника. Молодой человек сообщил, что его слова вырваны из контекста, а интервью проводилось в день его свадьбы, когда «голова работала тяжко».

Ксения Собчак встала на сторону исполнителя и отметила, что рэпер представляет новое поколение, и вполне может себе позволить не понимать каких-то вещей. «А ведь Алишер сказал лишь то, что он лично не понимает такого празднования. Не понимает! Понимаете?! Зачем на это тратятся миллионы? Зачем такой масштаб? Не понимает. И честно в этом признается. Ау! Ему 23 года! Он представитель уже другого поколения, которое не может на эмоциональном уровне воспринимать то, что произошло 76 лет назад», — написала ведущая в своем Telegram-канале «Кровавая барышня».