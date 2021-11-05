Собчак дала свое первое интервью после ДТП: «Если бы я погибла, всем стало бы скучнее жить»

После автомобильной аварии в Сочи, которая унесла жизнь 35-летней Екатерины Тарасовой, Ксения Собчак приняла на себя очередную волну хейта и осуждения со стороны недоброжелателей. Однако, как заверяет сама журналистка, на нападки незнакомых людей она реагировать не собирается.

«Меня не любят. Я же не доллар, чтобы всем нравиться, — шутливо признается Собчак в эфире телепередачи «Пусть говорят», уже давно приняв тот факт, что за каждое свое действие получает волну неодобрения, и добавляет, — Если бы я погибла в том ДТП, то всем стало скучнее жить. Хейтеры будут по мне тоже скучать. У меня какой-то очень сильный ангел-хранитель».

Мужу погибшей и их 7-летней дочке Маше Собчак оказывает помощь как моральную, так и материальную. «Как смогу помочь, я это сделаю. И Маше в ее судьбе, и людям в другой машине. Я сделаю это, не чтобы загладить вину, а так как мы теперь связаны судьбой», — делится в телешоу Ксения Анатольевна.

Также Собчак отметила, что вся информация о том, что она покинула место ДТП не дождавшись машины скорой помощи — ложная. «Это водитель, который нас вез в аэропорт, написал в протоколе, что мы уехали через 7 минут. А мы не уезжали, мы сидели в другой машине и поехали в аэропорт, только дождавшись скорую помощь», — возмущенно сообщает Ксения Анатольевна.

На все остальные сплетни и доводы, которые возникают на фоне случившегося, журналистка отвечать не собирается. «Мы живем в эпоху фейкньюс. И реагировать на каждую фейковую новость я считаю ниже своего достоинства», — заявляет Ксения.