Ксения Собчак может смягчить наказание водителю, устроившему смертельное ДТП

Накануне Собчак вызвали на допрос в качестве свидетеля, однако юристы полагают, что ее статус в этом деле может измениться на потерпевшую – в аварии она получила травмы.

В беседе с «КП» звездный адвокат Андрей Алешкин объяснил, что в этом статусе она может помочь виновнику смягчить наказание.

«На первый взгляд, тем самым она усугубит положение водителя, ведь еще один пострадавший - это важное обстоятельство для суда, а кроме того, она может требовать финансовую компенсацию от виновника. Однако, все понимают, что судиться за деньги с шофером Собчак не будет. Таким образом, стать потерпевшей она может совсем для других целей», – заявил он.

Он напомнил историю Михаила Ефремова, где семья погибшего до последнего настаивала на ужесточении наказания, и никакие апелляции ему не помогли.

«На суде они до последнего выступали против смягчения наказания актеру - в итоге ни апелляция, ни кассация ему не помогли. А Собчак может занять другую позицию и просить о минимально возможном сроке - это был бы изящный ход для линии защиты», – объяснил он.