Ксения Собчак может смягчить наказание водителю, устроившему смертельное ДТП
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Фото: @xenia_sobchak
Накануне Собчак вызвали на допрос в качестве свидетеля, однако юристы полагают, что ее статус в этом деле может измениться на потерпевшую – в аварии она получила травмы.
В беседе с «КП» звездный адвокат Андрей Алешкин объяснил, что в этом статусе она может помочь виновнику смягчить наказание.
«На первый взгляд, тем самым она усугубит положение водителя, ведь еще один пострадавший - это важное обстоятельство для суда, а кроме того, она может требовать финансовую компенсацию от виновника. Однако, все понимают, что судиться за деньги с шофером Собчак не будет. Таким образом, стать потерпевшей она может совсем для других целей», – заявил он.
Он напомнил историю Михаила Ефремова, где семья погибшего до последнего настаивала на ужесточении наказания, и никакие апелляции ему не помогли.
«На суде они до последнего выступали против смягчения наказания актеру - в итоге ни апелляция, ни кассация ему не помогли. А Собчак может занять другую позицию и просить о минимально возможном сроке - это был бы изящный ход для линии защиты», – объяснил он.
При этом юрист считает, что с точки зрения закона Собчак никак не может быть виноватой в аварии, даже если действительно попросила водителя ехать быстрее.
«Даже если Собчак просила водителя ехать побыстрее, это целиком и полностью его вина. Ее просьба была законной, а исполнение оказалось преступным. Она же не просила шофера совершать ДТП: он сам выбрал, в какой момент и как сократить время в пути. Да и вообще, просьбу пассажирки водитель мог проигнорировать», – добавил адвокат.
Защищать виновника в суде будет адвокат Анатолий Кучерена. Среди его известных дел – защита Эдварда Сноудена и суд Киркорова с журналисткой.
Фото: Instagram