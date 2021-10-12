Известные адвокаты высказались о причастности Собчак к смертельному ДТП

Ксения отметила, что ее ассистенты вызвали врачей к пострадавшим, а присутствие телеведущей на месте происшествия не имело логики.

Популярный звездный юрист Сергей Жорин уверен, что травля в сторону Собчак не обоснована. Ксения привыкла эпатировать публику и стала жертвой своего имиджа.

Многие считают, что Собчак торопила водителя, из-за чего и произошло столкновение. «Во-первых, водитель управляет источником повышенной опасности. И именно он принимает решение, как вести себя на дороге, поскольку несет ответственность за окружающих. И потом, какой смысл был подгонять водителя, если даже попав в ДТП, а потом пересев в другое такси, Собчак все равно успела на самолет. Никакого основания устраивать гонки не было», — рассказал Жорин «Телепрограмме».

Юрист также отметил, что нужно учитывать и культуру вождения, которая отличается в Москве и других городах.

«Если бы Ксения уехала, а карета скорой помощи приехала спустя длительное время, и из-за этого погибли люди, то здесь еще можно было о чем-то рассуждать… А здесь развернулась безосновательная, очень сильно натянутая травля на пустом месте», — добавил Сергей.

Коллега Жорина Юрий Шель имеет другую точку зрения. Юрист считает, что Собчак не выполнила свой гражданский долг, а просто уехала, не проверив, как себя чувствуют пострадавшие. «Торопила ли Собчак водителя или нет, это он пусть скажет сам. Дело в том, что после столкновения всегда нужно оказать первую медицинскую помощь. По видео же видно, что около дороги лежало бездыханное тело женщины. А два других пассажира находились в тяжелом состоянии. Помощь телеведущая не оказала. Она дождалась другую машину, села в нее и спокойно уехала в аэропорт», — отметил Шель.

Юрий считает, что ведущая могла оказать первую помощь, перевязать раны и дождаться скорой: «Это тот случай, когда счет идет на минуты. Можно истечь кровью за три минуты, особенно если повреждена артерия, поэтому нужно было остановить артериальное, бедренное кровотечение. Ничего этого она не сделала. Конечно, гражданский долг не имеет отношения к юридической ответственности, здесь речь идет о моральной составляющей. Но тот факт, что она никому не оказала помощь, — это просто подло».

Бывший коллега ведущей по проекту «Дом-2» Андрей Черкасов в комментариях под постом Влада Кадони с просьбой остановить травлю Ксении высказал свою точку зрения о поведении ведущей: «Я не являюсь ненавистником Ксении. Наоборот, считаю ее одной из лучших телеведущих страны. По фактам: Собчак не убила, но и не осталась помогать. Она просто цинично поехала дальше в аэропорт и улетела. Собчак, которая любит всех "жрать", элементарно забыла про человечность. Спроси наших коллег, кто с ней работал, ни у кого нет сомнений в том, что она подгоняла водителя. Будь ты хоть трижды Собчак всея Руси, ты знаешь, что в том авто пострадали люди. Останься и прояви сострадание».

Позже телеведущий написал пост, в котором обвинил Собчак в циничности. Андрей не понимает, как Ксения смогла оставить людей с тяжелыми травмами и даже не подойти к разбитому автомобилю. «Моя правда проста и понятна: пока умирающим помогали водители проезжавших мимо автомобилей, Собчак спешила на свой рейс».

Накануне вечером вышла программа друга и коллеги Ксении Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1», в котором тоже обсуждались детали происходящего. Водитель, который вез ведущую в аэропорт после аварии, Рустам рассказал, что Ксения чувствовала себя неважно и попросила его дать ей воды и таблетку от головы. Собчак поблагодарила таксиста за честность.