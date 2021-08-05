Ксения Бородина высказалась о возможном примирении с бывшим мужем
Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились летом 2015-го. Но их семейная жизнь не была долгой. Несмотря на то, что еще совсем недавно телеведущая публично признавалась мужу в бескрайней любви, они переживают бракоразводный процесс.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/borodylia
Во время очередного общения с подписчиками Ксения высказалась о возможном примирении с бывшим мужем. Ранее она говорила, что всегда дает людям второй шанс показать себя с лучшей стороны. Но отвечая на вопросы о Курбане, однозначно заявила — воссоединение невозможно.
«При таких обстоятельствах, которые у нас сложились, нет даже 1% на восстановление отношений. Там никаких процентов нет. Такое не прощают нормальные женщины. Понятно, что у каждого разная жизнь, но нет», — заявила Ксения Бородина.
Она также добавила, что дочь Тея тяжело переживает расставание родителей. Мать много с ней разговаривает, объясняя обстоятельства. Ксения призналась, что если у нее появятся новые отношения, то она будет стараться по максимуму их скрывать.
Спросили Бородину и о первом муже, почему она никогда не рассказывает о нем. «Он никогда не хотел быть публичным человеком, за что ему спасибо», — ответила телеведущая.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/borodylia
Ранее в СМИ появилась информация, что сразу после принятия решения о расторжении брака Бородина переписала на маму свой большой дом. Ксения ответила и на эти обвинения: «Он всегда был оформлен на нее. С самого начала», — сказала она.
Фото: www.instagram.com/borodylia
Напомним, брак для Бородиной стал вторым. Старшую дочь Марусю Ксения родила в июне 2009-го от первого супруга, бизнесмена Юрия Будагова. Младшая Тея появилась на свет в декабре 2015-го.
Ксения Бородина, по ее словам, пыталась спасти хрупкий мир с Курбаном Омаровым, но у нее не вышло.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram