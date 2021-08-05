Ксения Бородина высказалась о возможном примирении с бывшим мужем

«При таких обстоятельствах, которые у нас сложились, нет даже 1% на восстановление отношений. Там никаких процентов нет. Такое не прощают нормальные женщины. Понятно, что у каждого разная жизнь, но нет», — заявила Ксения Бородина.

Она также добавила, что дочь Тея тяжело переживает расставание родителей. Мать много с ней разговаривает, объясняя обстоятельства. Ксения призналась, что если у нее появятся новые отношения, то она будет стараться по максимуму их скрывать.

Спросили Бородину и о первом муже, почему она никогда не рассказывает о нем. «Он никогда не хотел быть публичным человеком, за что ему спасибо», — ответила телеведущая.