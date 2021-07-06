Ксения Бородина — о разводе с мужем: «Пыталась спасти наш хрупкий мир»

Ксения в своем Instagram прокомментировала ситуацию, отметив, что она до конца сражалась за свое личное счастье.

«Никогда не жила ради картинки в Instagram. Для меня семья — одна из главных вещей в жизни человека. И больше всего я хотела жить с мужем долго и счастливо, стараясь спасти наш хрупкий мир. Вы ничего не знаете. Хватит спрашивать причину нашего расставания, не хочу об этом говорить», — заявила Ксения, добавляя, что всегда дает людям второй шанс.