Ксения Бородина — о разводе с мужем: «Пыталась спасти наш хрупкий мир»
Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала свой развод с супругом Курбаном Омаровым. Ранее она подала заявление на развод — причина этого не уточняется, однако до этого ходили многочисленные слухи о изменах ее супруга и его романах с девушками из «Дома-2».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @borodylia
Ксения в своем Instagram прокомментировала ситуацию, отметив, что она до конца сражалась за свое личное счастье.
«Никогда не жила ради картинки в Instagram. Для меня семья — одна из главных вещей в жизни человека. И больше всего я хотела жить с мужем долго и счастливо, стараясь спасти наш хрупкий мир. Вы ничего не знаете. Хватит спрашивать причину нашего расставания, не хочу об этом говорить», — заявила Ксения, добавляя, что всегда дает людям второй шанс.
Интересно, что после известий о разводе в Instagram Ксении появились многочисленные букеты — судя по всему, от нового поклонника.
В Сети также появилась информация о том, что Бородина улетела отдыхать с другим мужчиной.
Фото: Instagram Ксении Бородиной
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!