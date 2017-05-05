34-летняя Ксения Бородина больше не хочет превращать свою жизнь в реалити-шоу

Вот уже 13 лет Ксения Бородина ведет реалити-шоу «Дом-2». Поклонники проекта привыкли, что жизнь ведущих открыта так же, как и жизнь участников шоу — и долгое время с упоением обсуждали беременность и свадьбу звезды (именно в этой последовательности), измены и скандалы в ее семье, рождение второго ребенка и прочие аспекты жизни телеведущей. Это должно было случиться: Ксения устала от всего этого и решила «уйти на покой».

«Приватность и публичность — вещи несовместимые. В моем положении оставаться как Алсу, о личной жизни которой никто ничего не знает, практически невозможно. Поэтому я, насколько можно, сейчас стараюсь оберегать свою семью. В моей семье все спокойно и хорошо, и, если, не дай Бог, что случится, я постараюсь скрыть это, насколько смогу», — сообщила она в интервью Peopletalk.

«Сейчас я, наоборот, осуждаю тех людей, которые так рьяно пытаются получить пиар за счет своей личной жизни. Если вы спросите мой совет, я против того, чтобы выносить свою личную жизнь на общее обозрение», — уверена Ксения.

Она намеренно не провоцирует журналистов и хейтеров, понимая, что это скажется на ее популярности: на данный момент Ксения — третья в России после Ольги Бузовой и Тимати. «Я выбрала другой путь. Я не хочу больше никаких скандалов вокруг своей семьи. Я лучше буду показывать свою хорошую семью, свои душевные моменты в жизни, делиться радостью и приятными новостями – это то, что тоже нравится народу, пусть не в таких количествах. Пресса, слава Богу, сейчас оставила меня в покое. Я им, наверное, не сильно интересна. И прекрасно: ведь это огромный стресс», — пожаловалась звезда.

Бородина наслаждается семейной жизнью с Курбаном Омаровым, отношения с которым, по ее признанию, больше похожи на дружбу. Жалеет, что не может уделять детям столько времени, сколько хотелось бы. «Я бы очень хотела наплевать на все, раздеться, надеть спортивный костюм, прыгнуть в машину и поехать с ними на "Гадкий я", но я не могу, мне нужно ехать на работу», — сетует занятая мама.

Бородина пришла на «ТНТ» на роль ведущей «Дома-2» 5 мая 2004 года и не раз признавалась, что шоу полностью изменило ее судьбу, дало путевку в жизнь.