Ксения Бородина рассказала, чего должна хотеть «нормальная женщина»
В июле прошлого года популярная ведущая Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова, об отношениях с которым впервые рассказала в марте 2015 года. Свадьбу, которая изначально планировалась на сентябрь, пришлось перенести — тогда фанаты решили, что спешка случилась из-за беременности невесты, хотя та все отрицала. Общая дочь пары, Теона, появилась на свет 22 декабря 2015 года. В июне 2016 года в молодой семье разразился скандал, но Ксении и Курбану удалось сохранить семью. Сегодня женщина рассказала, что для нее — счастье, и к чему должна стремиться любая нормальная женщина.
«Как любая Нормальная женщина считаю, что самое главное для нас женщин это стать любимой женой и мамой. Я много достигла в жизни и все мои близкие об этом знают, у меня есть все о чем я так долго мечтала, Дай Бог здоровья мне и моим близким и чтобы всегда так было, чтобы суметь сохранить любовь в семье и покой», — заявила звезда.
«Сегодня в магазине подошла женщина, мы там были с папой и Теей, и говорит мне, я восхищаюсь вами, что хватает времени покупать такие мелочи еще и семья с вами))) а в руках у меня салфетки, молоко и пластилин, это было очень мило и приятно))) я эти моменты не отдам никогда», — делится Ксения переживаниями.
Помимо маленькой Теи, у любимого супруга Ксении есть сын Омар, которого телеведущая воспитывает как своего. У нее самой также есть дочь от первого брака — Мария. Сейчас вся семья живет вместе в большом доме, время от времени путешествует, отдыхает с друзьями и делится трогательными видеороликами из своей жизни — по сути такой же, как у тысяч российских семей.
Танцы обниманцы ♥️♥️♥️ p.s едем с детьми в машине, они увидели это видео и сказали"как мило" и я так считаю, а каждый кто пишет грязь под этим видео, значит сами грязные люди , я хочу чтобы это осталось тут, а если вам не по нраву и вы на своих праздниках только воду с газом пьёте , тогда в 0.42 и спать вам уже пора 👋👋👋 пусть это видео будет для живых людей, а не для зануд противных 🖕 ой не тот смайл 💋💋💋
Публикация от borodylia (@borodylia)
За четыре часа пост Ксении о смысле жизни набрал более двух тысяч комментариев, в большинстве из которых подписчицы поддерживают Ксению, хотя некоторые пытаются спорить.
«Я конечно не знаю, что для вас достижения, но смешно мне говорить о достижениях это точно. Я веду 13 лет программу на которой я востребована и любима, у меня есть программа "перезагрузка", у меня 2 бизнеса салоны и магазины одежды, у меня множество рекламных компаний, корпоративы и поверьте есть многое от чего я отказываюсь, потому что отдать себя работе полностью и людям на растерзание я не готова, потому что потом только семья останется рядом, всех денег не заработать и самое важное в жизни женщины обрести счастье в семье, иметь преданных друзей, хобби и развиваться», — обозначила свою позицию звезда.
А вы согласны с Ксенией?
Фото: instagram.com