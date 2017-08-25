34-летняя Ксения Бородина обрела смысл жизни

В июле прошлого года популярная ведущая Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова, об отношениях с которым впервые рассказала в марте 2015 года. Свадьбу, которая изначально планировалась на сентябрь, пришлось перенести — тогда фанаты решили, что спешка случилась из-за беременности невесты, хотя та все отрицала. Общая дочь пары, Теона, появилась на свет 22 декабря 2015 года. В июне 2016 года в молодой семье разразился скандал, но Ксении и Курбану удалось сохранить семью. Сегодня женщина рассказала, что для нее — счастье, и к чему должна стремиться любая нормальная женщина.

«Как любая Нормальная женщина считаю, что самое главное для нас женщин это стать любимой женой и мамой. Я много достигла в жизни и все мои близкие об этом знают, у меня есть все о чем я так долго мечтала, Дай Бог здоровья мне и моим близким и чтобы всегда так было, чтобы суметь сохранить любовь в семье и покой», — заявила звезда.

«Сегодня в магазине подошла женщина, мы там были с папой и Теей, и говорит мне, я восхищаюсь вами, что хватает времени покупать такие мелочи еще и семья с вами))) а в руках у меня салфетки, молоко и пластилин, это было очень мило и приятно))) я эти моменты не отдам никогда», — делится Ксения переживаниями.

Помимо маленькой Теи, у любимого супруга Ксении есть сын Омар, которого телеведущая воспитывает как своего. У нее самой также есть дочь от первого брака — Мария. Сейчас вся семья живет вместе в большом доме, время от времени путешествует, отдыхает с друзьями и делится трогательными видеороликами из своей жизни — по сути такой же, как у тысяч российских семей.