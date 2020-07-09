Ксения Алферова сверкнула упругими бедрами, а похудевшая Маргарита Симоньян показала по-девичьи стройное тело

«Боже! Марго! Как Вы похудели. Я Вас не помню такой», «Маргарита, Вы прям девочка-девочка! Так сильно похудели», «Какая же Вы худышечка! Так вкусно готовите и такая стройняшечка», «Прекрасно выглядите», — делают комплименты поклонники.

Днем ранее многодетная мама рассказала, как ей удалось сбросить почти 17 килограммов без особых ограничений и раскрыла свою схему питания.