Ксения Алферова сверкнула упругими бедрами, а похудевшая Маргарита Симоньян показала по-девичьи стройное тело
Ксения Алферова, увлекающаяся боди балетом, «засветила» результат своих занятий на фото.
«Чтобы тело было подтянутым, дух бодрым, улыбка часто появлялась на ваших прекрасных лицах —необходимо заниматься своим телом, тренировать его. Боди балет — считаю идеальная нагрузка для женщины, мышцы все протягиваются и не наращиваются как в спорт зале, что делает женщин на мужчин похожими, а формируется красивый рельеф, но очень женственный. Тело как-то очень гармонично преображаться начинает, Спина вытягивается, попа становится упругой, талия появляется!) А главное вы начинаете чувствовать внутренние мышцы, так важные для женщин, управлять ими! И самое главное, станцевать вы можете, что угодно, поскольку вообще тело вас слушается, становится гибким, благодарным и податливым», — советует она.
«Ух ты», «Ну, прям, Девочка-Весна», «Какая красавица», «Лесная нимфа», «Ветер, девушка-ветер», «Ножкиии», — обсуждают в комментариях.
Многодетная мама Маргарита Симоньян тоже похвасталась стройной фигурой. «На Кубани. + 42 в тени. Счастье», — написала она под снимком.
«Боже! Марго! Как Вы похудели. Я Вас не помню такой», «Маргарита, Вы прям девочка-девочка! Так сильно похудели», «Какая же Вы худышечка! Так вкусно готовите и такая стройняшечка», «Прекрасно выглядите», — делают комплименты поклонники.
Днем ранее многодетная мама рассказала, как ей удалось сбросить почти 17 килограммов без особых ограничений и раскрыла свою схему питания.
Фото и видео: Instagram/@_m_simonyan/@ksenialferova
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