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Идеальный пресс, длинные ноги: 45-летняя Ксения Алферова похвалилась стройной фигурой на солнечном фото

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения Алферова

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press

Актриса призналась, что скучает по лету.

Несколько дней назад Ксения Алферова показала подписчикам, каких высот достигла в спортзале, и удивила поклонников невероятным гимнастическим трюком.

Ксения Алферова окунается в крещенскую купель

А теперь в очередной раз стало понятно, что все усилия 45-летней актрисы в спортзале не проходят зря. Ксения Алферова опубликовала в Instagram фотографию в бикини, на которой показала свою идеальную фигуру.

«Как я соскучилась по солнцу, по морю тоже, но по солнцу очень. Недавно появилось ненадолго и как хорошо стало, как легко. А то сложновато просыпаться в последнее время, открываешь глаза и серые краски вплывают в открытое окно и пытаются забраться в твой день. Точно так же, когда обида, сильные переживания, все внутри серо становится, не зги не видать и вдруг заботливое прикосновение, нежный взгляд, чья-то улыбка, помощь, внимание и как лучи солнца внутри появляются, растворяют серый цвет и уже и молится проще и глядишь и серый в белый превращается! Солнце приходи, мы тебя очень ждем и не обидим! Хорошего дня! С мечтою о солнце и море! Ваша Ксюша!», — написала Ксения.

«Очень красивый купальник!», «Солнечная девочка», «Вы прямо излучаете свет, добро и позитив, даже, казалось бы, на фото типа секси», «Прекрасная фигура! Красотка!», — похвалили актрису подписчики.

У Ксении Алферовой с поклонниками особые доверительные и даже нежные отношения. Актриса ведет свой аккаунт в Instagram спокойно, открыто, доброжелательно и интеллектуально. И поклонники отвечают ей тем же, купая любимую артистку в комплиментах.

Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomokhov/ Global Look press

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