Маргарита Симоньян рассказала, как сбросила 17 кг без изнурительных диет после рождения третьего ребенка

Многодетная мама призналась, что не любит изнурительные диеты, а способов похудения она перепробовала немало — и модных диетологов, и продукты на дом, и диету «по анализам крови», и шестиразовое питание небольшими порциями, и белковую диету, и прочие.

«Мне до конца не подходит ничего из вышеперечисленного — слишком тяжело, слишком сложно или неэффективно. И потом, у меня есть привычки и слабости, от которых я не готова отказаться ради тонкой талии — я же не модель», — рассудила она.

После всех этих экспериментов Маргарита решила стройнеть без насилия над собой. Теперь она ест два раза в день. Первый раз в 11—13 часов без ограничения по типам блюд и количеству, просто до ощущения сытости. В менбю присутствуют и окрошка, и зеленый борщ, и творог с вареньем, и яичница с помидорами или сосисками, и жареный рис, и бутерброды, и пельмени с макаронами, фрукты-ягоды и мороженое. Торты, пирожные и другие сладости, а также хлеб — редкие гости на этом пиру, но лишь потому, что она их не любит. Второй прием пищи приходится примерно на 17 часов: проголодавшись, Маргарита ест строго нежирный белок — без гарниров, овощей и фруктов — небольшими порциями, и ни до ни после перекусов не устраивает.