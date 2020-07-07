Маргарита Симоньян рассказала, как сбросила 17 кг без изнурительных диет после рождения третьего ребенка
Фото: Instagram Маргариты Симоньян
Постоянные подписчики блога Маргариты Симоньян наверняка заметили, как она посвежела в последнее время. «Родив трех детей за шесть лет, я провела эти годы в изнурительной и не всегда победоносной борьбе с сантиметрами. Выйдя из роддома в конце октября прошлого года, я весила 72,5 кг. А на фото мой вес сегодня», — поделилась она.
Многодетная мама призналась, что не любит изнурительные диеты, а способов похудения она перепробовала немало — и модных диетологов, и продукты на дом, и диету «по анализам крови», и шестиразовое питание небольшими порциями, и белковую диету, и прочие.
«Мне до конца не подходит ничего из вышеперечисленного — слишком тяжело, слишком сложно или неэффективно. И потом, у меня есть привычки и слабости, от которых я не готова отказаться ради тонкой талии — я же не модель», — рассудила она.
После всех этих экспериментов Маргарита решила стройнеть без насилия над собой. Теперь она ест два раза в день. Первый раз в 11—13 часов без ограничения по типам блюд и количеству, просто до ощущения сытости. В менбю присутствуют и окрошка, и зеленый борщ, и творог с вареньем, и яичница с помидорами или сосисками, и жареный рис, и бутерброды, и пельмени с макаронами, фрукты-ягоды и мороженое. Торты, пирожные и другие сладости, а также хлеб — редкие гости на этом пиру, но лишь потому, что она их не любит. Второй прием пищи приходится примерно на 17 часов: проголодавшись, Маргарита ест строго нежирный белок — без гарниров, овощей и фруктов — небольшими порциями, и ни до ни после перекусов не устраивает.
Фото: Instagram Маргариты Симоньян
Свою диету она не относит к «ЗОЖ»: «Я, как человек, выросший за кавказскими хлебосольными столами, где шашлык закусывают хачапури, а детям дают пробовать дедушкино молодое вино, к ЗОЖу не приспособлена по своей природе. Ничего, наверное, в этом хорошего нет, но все мои бабушки и прабабушки жили долго, к врачам не ходили, умирали от старости, и я хочу как-то так же».
«Никого не призываю худеть — если вес в рамках медицинской нормы, то и отлично. Но лично мне не нравится быть с лишним весом, мне не нравится, как сидит одежда, не нравится лицо в эфире, поскольку камера прибавляет еще килограммы», — подчеркнула она.
Ранее в своем блоге Симоньян объяснила, почему не делает омолаживающих процедур.
_Фото и видео: Instagram/@_m_simonyan__
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