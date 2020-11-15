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«Крылья ангела»: Наталия Медведева позировала в блузке необычного кроя

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Наталия Медведева

Фото: @natalymedvedeva / Instagram

Актриса показала хрупкую фигуру в нежной фотосессии.

Бывшая участница шоу Comedy Woman предстала в сексуальной блузке с необычными рукавами, похожими на крылья. На черно-белых снимках Наталия позировала с красивой укладкой и чувственным макияжем. Стилисты подчеркнули звезде лишь брови и губы, ресницы и веки артистки остались нетронутыми - такова задумка визажиста.

«Не знаю,как подписать фото. Поиски/вдохновение/счастье/мир в душе/жизнь/дальше/игра/женщина-я/мать Земля/любовь Бога/мечты/дыхание/глоток/...», — заявила Медведева.

«Что вы видите на этом фото? Какие ассоциации?», — обратилась она к своим фолловерам.

Подписчики восхитились юмористкой. Многие отметили, что фотосессия получилась очень эстетичной и красивой.

«Крылья ангела», «Очень красиво!», «Вау! Эти фотографии просто до мурашек по коже», «Чудо», «Вы невероятная! Фотосессия прекрасная», «Пронзительно», «Белый вам к лицу», «Похожа на прекрасную белую розу», «Вдохновение», «Какая гармония! Превосходно!», «Белый лебедь», «Райская птица», — прокомментировали и предложили свои ассоциации воодушевленные пользователи Сети.

А вам понравился образ Наталии Медведевой? Делитесь своими ответами в комментариях!

Фото и видео: @natalymedvedeva / Instagram

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