Звезду Comedy Woman Наталию Медведеву поздравляют с рождением ребенка

Подписчики принялись поздравлять актрису с рождением ребенка: «Ура! Новый человек родился! Поздравляю вас», «Медвежонок появился))», «Ого, мамой стала? Поздравляю», «Я тоже сейчас увидела и удивилась. Поздравляю», «Родила наконец то)) Молодец», «Вы самая крутая мама!!!!!», «Ураааа!!! С рождением малышика!!!) Здороооооовья», «Сколько вашему ребенку?))», «Когда успели)», «Ого, неожиданно! Поздравляю с ребеночком», «Поздравляю!! Блин даже зашла посмотреть вы ли это. Незнала что стали мамой», «Наташик, с прибавлением в семействе! Растите здоровыми и большими!»

Наталия, в свою очередь, загадочно молчит и отвечает на комментарии выборочно, соглашаясь с репликами подписчиков, но не раскрывая интриги.

Однако среди комментаторов нашлись те, кто готов подтвердить факт рождения ребенка: «Наталья рожала в 29 роддоме вместе с моей подругой, подруга родила 14.09, значит она примерно в этот же диапазон)) я шпиен)))», — пишет молодая мама по имени Инна.

С отцом малыша — шоуменом Александром Коптелем — актриса уже воспитывает трехлетнего сына Илью. О второй беременности звезды Comedy Woman в прессе заговорили в сентябре.