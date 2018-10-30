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Звезду Comedy Woman Наталию Медведеву поздравляют с рождением ребенка

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Наталии Медведевой

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Наталия Медведева спровоцировала разговоры о тайных родах.

Фотография, которой поделилась сегодня участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева в своем блоге, спровоцировала массу обсуждений в Сети. «Думаю, выйду перед поездкой в гости на пол часика пораньше....погулять... "Красивая".... ну это нереально!!!! Не ходят Так мамы гулять!!!! Не верю! Уги, поховик, шапка с шеей и еще плед на поясницу на всякий случай! Вот это REAL, даже на пол часика) не говоря уже о двух и более часах! Шляпу сдуло через 5 минут», — размышляет она под фото с коляской.

Подписчики принялись поздравлять актрису с рождением ребенка: «Ура! Новый человек родился! Поздравляю вас», «Медвежонок появился))», «Ого, мамой стала? Поздравляю», «Я тоже сейчас увидела и удивилась. Поздравляю», «Родила наконец то)) Молодец», «Вы самая крутая мама!!!!!», «Ураааа!!! С рождением малышика!!!) Здороооооовья», «Сколько вашему ребенку?))», «Когда успели)», «Ого, неожиданно! Поздравляю с ребеночком», «Поздравляю!! Блин даже зашла посмотреть вы ли это. Незнала что стали мамой», «Наташик, с прибавлением в семействе! Растите здоровыми и большими!»

Наталия, в свою очередь, загадочно молчит и отвечает на комментарии выборочно, соглашаясь с репликами подписчиков, но не раскрывая интриги.

Однако среди комментаторов нашлись те, кто готов подтвердить факт рождения ребенка: «Наталья рожала в 29 роддоме вместе с моей подругой, подруга родила 14.09, значит она примерно в этот же диапазон)) я шпиен)))», — пишет молодая мама по имени Инна.

С отцом малыша — шоуменом Александром Коптелем — актриса уже воспитывает трехлетнего сына Илью. О второй беременности звезды Comedy Woman в прессе заговорили в сентябре.

Присоединяемся к поздравлениям!

Фото и видео: instagram

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