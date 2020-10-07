Звезда Comedy Woman Наталья Медведева показала лицо с дерматитом: «Никому такого не пожелаю»

«Вот так выглядит кожа моего лица на данный момент... Я просто чет устала немного. Периоральный дерматит. Хроническая штука как оказалось. Это со мной впервые. Оно выпуклое... Иногда жутко сохнет, иногда почесывается, иногда жжет...

Это продолжается в общем уже с весны, но в таком обостренном состоянии — больше месяца... Два крутых дерматолога, антибиотики — и нет улучшений (или минимальные). В данный момент в терапии и "Эледелом", конечно, мажусь, а то сейчас откроют Европу.

Прям тяжко... Девочки поймут, а актрисы тем более... Короче, не пугайтесь, увидев мои сторисы немного не фэшн. Просто утомляет подбирать маски и фотошопить каждый кадр.

Сходила к крутому гомеопату (пожалуй, скоро начну). Если интересно, буду рассказывать подробности и делиться опытом. Никому такого не пожелаю. Фуф. Рассказала», — эмоционально написала в микроблоге 35-летняя Наталья (стилистика автора сохранена, — прим. ред.).

«Зато брови красивые», «Наталия, спасибо вам большое за то, что не боитесь говорить об этой болячке», «Вы к специалисту по психосоматике не пробовали сходить?», «Поправляйся», «Наташа, вы молодец, это очень смело! Попробуйте пообщаться с толковым психологом, в психосоматике найдете ответы точно. И да морюшко или океан в помощь», — поддержали как могли поклонники, Наталья поблагодарила всех за советы.

Наталья Медведева прославилась после участия в КВН в составе команды «Федор Двинятин», там же выступал Александр Гудков. После в ее карьере появилось шоу Comedy Woman, съемки в кино и озвучивание персонажей. С июля 2012 года Медведева замужем за квнщиком Александром Коптелем, с которым растит двоих сыновей 5 и 2 лет.