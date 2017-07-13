Кружевной топ и микро-шорты: Алена Апина оголила почти плоский живот на отдыхе в Испании
52-летняя Алена Апина хвастается отличной фигурой
Вслед за Дженнифер Лопес, которая похвасталась сегодня идеальными формами, откровенными снимками с отдыха порадовала поклонников российская звезда Алена Апина. Она не раз говорила, что гордится своим телом и не прочь при любом удобном случае продемонстрировать это.
Для новой серии снимков, которые были сделалы в Испании, Алена выбрала весьма откровенный наряд — кружевной топ и микрошорты.
Апина непринужденно позирует с бокалом белого вина и обещает, что завтра нас ждут еще более горячие снимки. Ждем?
Фото: instagram.com