52-летняя Алена Апина хвастается отличной фигурой

Вслед за Дженнифер Лопес, которая похвасталась сегодня идеальными формами, откровенными снимками с отдыха порадовала поклонников российская звезда Алена Апина. Она не раз говорила, что гордится своим телом и не прочь при любом удобном случае продемонстрировать это.

Для новой серии снимков, которые были сделалы в Испании, Алена выбрала весьма откровенный наряд — кружевной топ и микрошорты.