Дженнифер Лопес тоскует по солнечным дням

Поклонники и СМИ не устают восхищаться молодостью кожи и прекрасными формами, которые популярная певица и актриса Дженнифер Лопес сохранила в свои 47 лет. Сегодня в личном блоге звезда пожаловалась на невозможность отдохнуть, опубликовав фото, которое было сделано во время ее поездки к морю. «Скучаю по Майами», — написала она.

«Вы всегда выглядите прекрасно», «Сладкая штучка!», «Отличная попка!», — примерно так можно перевести комментарии фанатов.

Совсем недавно певица закончила работу над своим новым клипом, в котором, полностью обнажившись перед влюбленным в нее фотографом, продемонстрировала идеальное тело. Помимо генетики, сохранить стройность певице помогают латиноамериканские танцы, активные занятия в зале и специальный коктейль, который разработан с учетом ее индивидуальных потребностей, и которым она иногда полностью заменяет пищу.

«Каждое утро я непременно начинаю с протеинового коктейля. Вторую порцию выпиваю за ланчем — по желанию. Но главная хитрость — ужин. Поскольку именно под вечер просыпается "волчий аппетит", за ужином я непременно выпиваю еще один стакан протеинового коктейля, и это помогает мне надолго избавиться от чувства голода. К тому же такой коктейль — отличное питание для мышц», — говорила она в одном из недавних интервью.

Как считаете вы, стоит ли краста таких жертв?

Фото: instagram.com, globallookpress.com