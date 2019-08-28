«Круто быть с подружкой на одной волне»: в Сети обсуждают новое видео Пугачевой и Вайкуле на фоне юрмальского заката

Поклонники артисток отметили, что Лайма и Алла, как всегда на одной волне – понимают друг друга, хотя подписчикам иногда трудно уловить смысл их бесед.

«Я никогда не понимаю о чем они. Понимаю что шутят а про что не могу врубиться»,

«По всей видимости стебут Выступление Лободы на вечере Крутого)»,

«Да никогда Лобода не станет на уровень Аллы и Лаймы»,

«Они в том возрасте,и в том статусе,что могут себе позволить жить так, как хотят,имеют право», «Круто, когда с подружкой на одной волне, все внедоумении, а вы ржёте», - написали поклонники в комментариях.

Судя по всему, новое видео Аллы Борисовны отсылает к ролику, который появился несколько дней назад. В нем она произнесла строки из своей известной песни, немного перефразировав: «Живи спокойно, страна, ведь у тебя есть еще одна», обращаясь к Светлане Лободе. Она в свою очередь восприняла это как благословение.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Лизой и Гарри отдыхают в Латвии с начала лета.