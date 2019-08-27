«Что отец, что сын — два красавца»: Максим Галкин очаровал фанатов новым селфи с 5-летним сыном

«Ой, какие мальчики красивые», «Какие вы чудесные! А малыш Ваш, Макс, просто волшебный мальчик», «Папа и сын👨👦 Очень милое фото», «Гарри на папу как похож!!!», «Что отец, что сын - два красавца», «Как Гарри сильно на вас похож», «Сын прижался как ❤️ Вот так выглядит счастье», «Макс, ты классный мужчина и отец!!!!!», — обсуждают фолловеры.

А как считаете вы?