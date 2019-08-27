«Весело с таким папкой»: Максим Галкин насмешил фанатов забавным видео с Гарри и Лизой

Максим Галкин проводит лето с семьей в Латвии. За время отпуска юморист выложил в Instagram десятки видео с детьми и женой Аллой Пугачевой. Все публикации вызвали восторг у большинства подписчиков.
В очередной раз Максим порадовал фанатов смешным роликом, в которой он сам забавно пляшет, а его дети Лиза и Гарри гребут веслами резиновой лодки, которая при этом стоит в холле виллы.
«Август заканчивается. Гимнастика под Arcash», - написал Максим Галкин.
«Не знаю, кто такой Arcash, но у него в клипе снимается Максим Галкин», - написала актриса и блогер Анастасия Цветаева.
«Аааххаа, чудесныееееее !!! Обожаю вас всех!!!!», «Весело с таким папкой», «Какой вы замечательный папа!», «Прекрасно, когда у деток есть такой позитивный, замечательный папа», - написали артисту в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).
Ранее Максим показывал, как катается с детьми на велосипедах, лазает по веревочным городкам и множество других видео с летними развлечениями.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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