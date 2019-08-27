«Весело с таким папкой»: Максим Галкин насмешил фанатов забавным видео с Гарри и Лизой

Максим Галкин проводит лето с семьей в Латвии. За время отпуска юморист выложил в Instagram десятки видео с детьми и женой Аллой Пугачевой. Все публикации вызвали восторг у большинства подписчиков.

В очередной раз Максим порадовал фанатов смешным роликом, в которой он сам забавно пляшет, а его дети Лиза и Гарри гребут веслами резиновой лодки, которая при этом стоит в холле виллы.

«Август заканчивается. Гимнастика под Arcash», - написал Максим Галкин.