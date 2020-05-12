Крупные украшения, необычный макияж: Ирина Пегова удивила фанатов греческим образом
Фото: Instagram
Ирина Пегова порадовала поклонников новым необычным образом. Актриса предстала в образе греческой богини. Для фотосессии стилисты подобрали для нее крупные украшения — браслеты и ожерелье и нанесли ей оригинальный макияж с широкими стрелками и помадой светло-фиолетового оттенка.
«Вы не похожи на себя», «Какая вы здесь красивая!», «Шикарно! Не узнать», «Гречанка», «Обворожительно-волшебная», «Дивная», «Как вам идут эти браслеты», — получила Ирина Пегова десятки комплиментов.
Впрочем, Ирина получает приятные слова от подписчиков не только, когда показывает себя при полном «параде». Поклонники ценят и ее природную красоту. Так, ее хвалили за фото после бани, за правдивое селфи и карантинный образ в джинсах.
Фото и видео: Instagram
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