Крупные украшения, необычный макияж: Ирина Пегова удивила фанатов греческим образом

«Вы не похожи на себя», «Какая вы здесь красивая!», «Шикарно! Не узнать», «Гречанка», «Обворожительно-волшебная», «Дивная», «Как вам идут эти браслеты», — получила Ирина Пегова десятки комплиментов.

Впрочем, Ирина получает приятные слова от подписчиков не только, когда показывает себя при полном «параде». Поклонники ценят и ее природную красоту. Так, ее хвалили за фото после бани, за правдивое селфи и карантинный образ в джинсах.