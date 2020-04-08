«С легким паром»: румяная Ирина Пегова без макияжа собирает комплименты поклонников
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Ирины Пеговой
В разгар пандемии коронавируса актриса Ирина Пегова отправилась на съемки в Минск. Пользуясь отсутствием запрета на работу общественных заведений, актриса ухаживает за лицом, работает над фигурой и ходит в баню.
«50 оттенков белого», — написала она под снимком с полотенцем на голове.
«Чудесная девочка Ира», «Во всех вы душенька нарядов хороши», «Прекрасно выглядите на любом оттенке белого», «Щечки красные)) С легким паром! Если я правильно подумала», «Вы замечательная», «Вы такая настоящая. Это видно даже через фото. Ваша улыбка искренняя и открытая, глаза лучистые и бездонные. Смотреть бы на них вечно», «С легким паром, Ирина», «Ирина, вы прекрасны», — пишут восхищенные фолловеры.
А вы хотели бы сейчас иметь возможность свободно выходить из дома?
Фото и видео: Instagram
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