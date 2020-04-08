«С легким паром»: румяная Ирина Пегова без макияжа собирает комплименты поклонников

В разгар пандемии коронавируса актриса Ирина Пегова отправилась на съемки в Минск. Пользуясь отсутствием запрета на работу общественных заведений, актриса ухаживает за лицом, работает над фигурой и ходит в баню.

«50 оттенков белого», — написала она под снимком с полотенцем на голове.