Ирина Пегова поделилась «правдивым» селфи и собрала комплименты поклонников
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram
Актриса сейчас находится в Беларуси и показывает подписчикам прекрасные восходы.
Ирина Пегова поделилась с поклонниками в Instagram видеороликов, в котором показала красивый восход, а заодно и свое «правдивое» селфи. Один из подписчиков предположил, что Ирина даже не успела умыться, а сразу побежала на балкон встречать солнце. «Не то что не успела, а даже не подумала», — призналась Ирина.
«Классный пейзаж», «Вид замечательный! Вы ранняя пташка», «Голос завораживает, любимая актриса!», «И снова спасибо за красоту!», «Ирина вы самый чудесный человек в мире», — написали фанаты под видео.
А вам нравится, как Ирина Пегова выглядит без макияжа?
Фото и видео: Instagram
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