Ирина Пегова поделилась «правдивым» селфи и собрала комплименты поклонников

«Классный пейзаж», «Вид замечательный! Вы ранняя пташка», «Голос завораживает, любимая актриса!», «И снова спасибо за красоту!», «Ирина вы самый чудесный человек в мире», — написали фанаты под видео.

А вам нравится, как Ирина Пегова выглядит без макияжа?