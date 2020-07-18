Кронпринцесса Дании Мэри и кронпринц Фредерик показали редкие фото четверых детей

Напомним, кронпринц Фредерик — старший сын правящей королевы Дании Маргрете II. Наследник датского престола познакомился с будущей женой в 2000 году в Сиднее во время летних Олимпийских игр. Годом позднее Мэри Дональдсон переехала в Европу, а с 2002 года — перебралась в Данию. Помолвка будущей кронпринцессы Мэри и кронпринца Фредерика состоялась в октябре 2003 года, а свадьба — 14 мая 2004 года. Несмотря на то, что кронпринцесса Мэри Датская, графиня Монпеза не является внешне классической красавицей, но благодаря природному обаянию, мягкости, женственности и ослепительной улыбке она смогла завоевать любовь и расположение многочисленных поклонников. Отметим, что недавно в Сети обсуждали модный выход невестки датской королевы, появившейся на открытии музея дизайна Holmegaard Værk в блузе стоимостью 55 австралийских долларов (около 2650 рублей – прим.ред.).