Кронпринцесса Дании Мэри и кронпринц Фредерик показали редкие фото четверых детей
Фото: ppe/face to face/Globallookress
52-летний кронпринц Дании Фредерик и 48-летняя кронпринцесса Мэри счастливы в браке более шестнадцати лет. У супругов четверо детей — принц Кристиан, принцесса Изабелла и близнецы Винсент и Йозефина. Несколько часов назад в официальном Instagram-аккаунте датской монаршей семьи появились теплые нежные снимки из Грастена, где отдыхали наследники престола. « Пара прекрасных воспоминаний о лете в прекрасном Грастене. С желанием продолжения хорошего лета - желательно с небольшим количеством солнечного света», — гласит подпись к публикации.
Напомним, кронпринц Фредерик — старший сын правящей королевы Дании Маргрете II. Наследник датского престола познакомился с будущей женой в 2000 году в Сиднее во время летних Олимпийских игр. Годом позднее Мэри Дональдсон переехала в Европу, а с 2002 года — перебралась в Данию. Помолвка будущей кронпринцессы Мэри и кронпринца Фредерика состоялась в октябре 2003 года, а свадьба — 14 мая 2004 года. Несмотря на то, что кронпринцесса Мэри Датская, графиня Монпеза не является внешне классической красавицей, но благодаря природному обаянию, мягкости, женственности и ослепительной улыбке она смогла завоевать любовь и расположение многочисленных поклонников. Отметим, что недавно в Сети обсуждали модный выход невестки датской королевы, появившейся на открытии музея дизайна Holmegaard Værk в блузе стоимостью 55 австралийских долларов (около 2650 рублей – прим.ред.).
Фото: Globallookpress, East News
Видео: Instagram/@detdanskekongehus
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