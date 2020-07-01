Принцесса Диана, королева Рания и другие самые яркие и красивые представительницы монарших семей в истории

Летиция Ортис работала журналисткой на телевидении, десять лет встречалась со своим школьным учителем, с которым в итоге развелась спустя несколько месяцев после свадьбы. А через три года королевский дворец Испании объявил о грядущей помолвке принца Астурийского Фелипе... с Летицией. Познакомились они в Галисии, где 31-летняя Ортис снимала репортаж о затонувшем у испанских берегов танкере с мазутом. Принц влюбился в нее с первого взгляда и выдвинул родителям ультиматум: либо они с Летисией женятся, либо он отрекается от престола. В итоге король и королева сдались и не стали препятствовать влюбленному сыну. Свадьба состоялась в мае 2004 года в кафедральном соборе Санта-Мария ла Реаль де ла Альмудена в Мадриде. Так разведенная журналистка стала королевой-консортом Испании и одной из самых красивых и стильных представительниц монарших семей.

Королева Иордании Рания