Принцесса Диана, королева Рания и другие самые яркие и красивые представительницы монарших семей в истории
Фото: Eastnews
Принцесса Диана
Фото: DPA
Принцессе Диане 1 июля могло бы исполниться 59 лет, но, к сожалению, она ушла из жизни в 1997-м, что стало трагедией для ее многочисленных знаменитых друзей, поклонников и сыновей, принцев Уильяма и Гарри. В мировую историю Леди Ди вошла как одна из самых ярких и нестандартных представительниц королевских семей. Она умела одевать шикарно и при этом просто, так что в итоге стала примером для подражания для миллионов женщин. Диана никогда не вела себя высокомерно и напыщенно, всегда умело располагала к себе самых разных людей и много занималась благотворительностью.
Герцогиня Кембриджская Кэтрин
Фото: Eastnews
Супруга британского принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кэтрин давно стала примером для подражания для миллионов женщин по всему миру. Когда-то она была застенчивой девушкой, учившейся вместе с внуком королевы Великобритании, а теперь является иконой стиля, одной из самых красивых женщин планеты, а также известным благотворительным деятелем.
Королева Испании Летиция
Фото: Eastnews
Летиция Ортис работала журналисткой на телевидении, десять лет встречалась со своим школьным учителем, с которым в итоге развелась спустя несколько месяцев после свадьбы. А через три года королевский дворец Испании объявил о грядущей помолвке принца Астурийского Фелипе... с Летицией. Познакомились они в Галисии, где 31-летняя Ортис снимала репортаж о затонувшем у испанских берегов танкере с мазутом. Принц влюбился в нее с первого взгляда и выдвинул родителям ультиматум: либо они с Летисией женятся, либо он отрекается от престола. В итоге король и королева сдались и не стали препятствовать влюбленному сыну. Свадьба состоялась в мае 2004 года в кафедральном соборе Санта-Мария ла Реаль де ла Альмудена в Мадриде. Так разведенная журналистка стала королевой-консортом Испании и одной из самых красивых и стильных представительниц монарших семей.
Королева Иордании Рания
Фото: Eastnews
Вот уж правда, когда перед вами закрываются одни двери, открываются другие. Родившаяся в простой палестинской семье умница и красавица Рания Файсал аль-Ясин в 22 года претендовала на руководящую должность в иорданском представительстве Apple, но ей отказали. Амбициозная Рания хлопнула дверью и пошла устраиваться на работу в Citibank Аммана, принадлежащий сестре и зятю короля Абдаллы. Именно там будущие супруги и встретились, а поженились уже спустя три месяца.
Княгиня Монако Шарлен
Фото: Eastnews
Шарлен Уиттсток — девушка непростая, добиваться ее самому князю Монако Альберу II пришлось долго и сложно. Профессиональная пловчиха, участница Олимпийский игр и победительница Кубка мира, Шарлен держала оборону больше десяти лет. Они познакомилась на соревнованиях по плаванию в Монако, после чего Альбер стал регулярно искать встреч с этой сдержанной блондинкой и звать ее на свидания. Надо отметить, что репутация у князя была так себе — он слыл ловеласом, охотно менял девушек, не любил распространяться о внебрачных детях. Правда, Шарлен в итоге все равно сдалась, а князь повел «с трудом взятую крепость» под венец.
Принцесса Монако Шарлотта Казираги
Фото: DPA
Внучка знаменитой княгини Монако и голливудской звезды Грейс Келли принцесса Монако Шарлотта Казираги является не только одной из самых красивых представительниц королевских семей, но и женщин мира вообще. Она выступает за естественную красоту, одевается довольно скромно и стильно. Шарлотта занимается журналистикой и бизнесом, сотрудничает с модными брендами и появляется на страницах глянцевых изданий.
Кронпринцесса Дании Мэри
Фото: Globallookpress / Albert Nieboer
Жена наследника датского престола кронпринца Фредерика и невестка царствующей королевы Дании Маргрете II кронпринцесса Мэри не является внешне классической красавицей, но благодаря природному обаянию, мягкости, женственности и ослепительной улыбке смогла завоевать любовь и расположение многочисленных поклонников.
Королева Нидерландов Максима
Максима стала королевой в 2013-м после того, как ее супруг Виллем-Александр взошел на престол. Будущая спутница монарха родилась в Аргентине в 1971 году, в 1999 году она встретила своего принца, в 2002 году вышла замуж. Максима любит экспериментировать со своим стилем, а любимым дизайнером называет Луизу Беккарию.
Принцесса Саудовской Аравии Дина Абдулазиз аль-Сауд
Фото: Eastnews
Дина Абдулазиз родилась в Калифорнии, будущей принцессе было немного за двадцать, когда она вышла замуж за саудовского принца Абдулазиза бин Насер бин Абдулазиз аль-Сауда. Красотка с яркой внешностью и необычным стилем, Дина стала первым главным редактором Vogue Arabia. Она входит в список 500 людей, формирующих индустрию мировой моды, по версии The Business of Fashion.
Фото: eastnews, getty, dpa, globallookpress
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