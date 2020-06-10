Датская принцесса Мэри вышла в свет в блузке, купленной на распродаже за 2650 рублей
Фото: Eastnews
Визит принцессы был приурочен к открытию музея дизайна Holmegaard Værk, расположенного на юге Копенгагена. Мэри выстроила аутфит вокруг белого цвета, к которому добавила броский паттерн.
На ней — минималистичная блуза с длинным рукавом и вырезом-каплей от местного датского бренда, специализирующегося на экологичной моде. Монаршей особе определенно повезло ухватить модную деталь на распродаже за 55 австралийских долларов (около — прим. ред. 2650 рублей), ведь ее первоначальная цена — около 13 970 рублей, сообщает Daily Mail. В пару к блузе будущая королева Дании подобрала плиссированную юбку-миди с высокой линией талии и полихромным цветочным принтом. Дополнили аутфит лодочки небесно-голубого цвета, плетеный клатч теплого песочного оттенка и нежные жемчужные серьги.
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Фото: Eastnews, Globallook, Dpa
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