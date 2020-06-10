Датская принцесса Мэри вышла в свет в блузке, купленной на распродаже за 2650 рублей

Ранее мы рассказывали о модном лайфхаке королевы Летиции, который помогает визуально удлинить ноги и сделать фигуру стройнее. Подробнее о секрете первой леди Испании читайте в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews, Globallook, Dpa

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