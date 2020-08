Алла Пугачева оценила первый трек внезапно повзрослевшей внучки

View this post on Instagram

У нас радостная новость! Клавочка записала песню на испанском языке! Теперь её можно услышать и скачать на всех платформах)) #Claudia #seramigos музыка - @elena_iourova слова - @jessycasarango фото - @natashakertes @claudiazemtsova #клавдияземцова 🦋