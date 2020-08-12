Алла Пугачева оценила первый трек внезапно повзрослевшей внучки
Дочь Кристины Орбакайте записала песню на испанском языке.
«У нас радостная новость! Клавочка записала песню на испанском языке! Теперь ее можно услышать и скачать на всех платформах», - написала гордая мама.
Бабушка девочки отметилась в комментариями хлопающими в ладоши довольными «смайликами».
Друзья и поклонники отмечают, что на обложке сингла девочка выглядит более взрослой, чем они привыкли ее видеть.
Фото и видео: Instagram/@orbakaite_k
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