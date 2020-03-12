Кристина Орбакайте восхитила поклонников модельной фигурой в шелковом комбинезоне

«Как вы красиво позируете! Все ваши фото огонь просто», «Очень красивый комбинезон», «Классная и стильная леди», «Шикарна, как всегда», «Стильная и модная! Глаз не оторвать», «Кристина, вы самая красивая», «Костюм великолепный», «Очень привлекательная», «Как всегда на высоте очарования. Кристина, вы просто суперженщина» – восхищаются образом звезды фолловеры.

Фото: Instagram

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