Кристина Орбакайте восхитила поклонников модельной фигурой в шелковом комбинезоне
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Орбакайте позирует в комбинезоне свободного силуэта из роскошного черного шелка. Брюки-клеш и высокая линия талии сделали свое дело: эффект максимально длинных и стройных ног достигнут. Звезда игриво расстегнула первые несколько пуговиц верха, дополнив зону декольте акцентным многоярусным украшением с подвесками в форме мерцающих звезд. С его блеском зарифмованы серебристые туфли на устойчивом блочном каблуке. В дополнение к образу – яркие smokey eyes и пламенно-красная помада.
«Как вы красиво позируете! Все ваши фото огонь просто», «Очень красивый комбинезон», «Классная и стильная леди», «Шикарна, как всегда», «Стильная и модная! Глаз не оторвать», «Кристина, вы самая красивая», «Костюм великолепный», «Очень привлекательная», «Как всегда на высоте очарования. Кристина, вы просто суперженщина» – восхищаются образом звезды фолловеры.
Фото: Instagram
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