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Кристина Орбакайте восхитила поклонников модельной фигурой в шелковом комбинезоне

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Кристина Орбакайте показала, как правильно носить total black. Облачившись в шелк с головы до ног, 48-летняя певица восхитила поклонников стройной фигурой и бесконечными ногами.

Орбакайте позирует в комбинезоне свободного силуэта из роскошного черного шелка. Брюки-клеш и высокая линия талии сделали свое дело: эффект максимально длинных и стройных ног достигнут. Звезда игриво расстегнула первые несколько пуговиц верха, дополнив зону декольте акцентным многоярусным украшением с подвесками в форме мерцающих звезд. С его блеском зарифмованы серебристые туфли на устойчивом блочном каблуке. В дополнение к образу – яркие smokey eyes и пламенно-красная помада.

«Как вы красиво позируете! Все ваши фото огонь просто», «Очень красивый комбинезон», «Классная и стильная леди», «Шикарна, как всегда», «Стильная и модная! Глаз не оторвать», «Кристина, вы самая красивая», «Костюм великолепный», «Очень привлекательная», «Как всегда на высоте очарования. Кристина, вы просто суперженщина» – восхищаются образом звезды фолловеры.

Фото: Instagram

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