Кристина Асмус показала теплое семейное фото с мужем и дочкой: «Первый утренник»

«Какая прелесть. Записывали на видео?», «Няшки», «У Вас прекрасная дочь! И больше похожа на вас, чем на Гарика», «Суперсемейка», — написали в комментариях.

В последнее время имя Кристины Асмус гремит в связи с выходом в прокат фильма «Текст». В нем Кристина впервые снялась в постельной сцене, да в такой откровенной, что зрители стали обвинять ее в непристойном поведении.

Актрису поддержал Гарик Харламов, резко ответив всем хейтерам. Встали на сторону Кристину и коллеги-актеры. Сегодня свои слова поддержки Асмус выразил ее коллега по сериалу «Интерны» Иван Охлобыстин.

«Кристина! Мой верный, нежный друг! С печалью и раздражением наблюдаю за твоей травлей в соцсетях «рассерженными безнравственностью гражданами» и недоумеваю отчего те же самые «граждане» не возмущаются групповым м****м на спектакле Богомолова, подозрительной коммерческой близорукостью прокатчиков и создателей фильма из-за которого ты страдаешь, приятием визжащей толпы содомитов на телевизионных, новогодних трансляциях.

Не забывай, что у порядочных людей такая опция, как осуждение считается неприемлемой, поскольку и своих грехов достаточно. Знай, что я и все твои друзья любим тебя и нет ничего, что могло бы эту дружбу уничтожить», — написал актер и священник Иван Охлобыстин.