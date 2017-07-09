Подруга Криштиану Роналду помогает ему заботиться о детях
Криштиану Роналду с тремя детьми и возлюбленной Джорджиной Родригес сейчас отдыхает на Ибице. Папарацци запечатлели, как влюбленные проводят время на пляже. Сам футболист делится семейными снимками довольно нечасто и предпочитает не комментировать личную жизнь.
Сегодня в блоге Криштиану появился снимок с Джорджиной и одним из новорожденных двойняшек. «Приятные моменты» — подписал снимок футболист.
Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)
Напомним, месяц назад Криштиану стал многодетным отцом — суррогатная мать родила спортсмену двойняшек Еву и Матео. Кроме того, футболист воспитывает 6-летнего Криштиану-младшего, также рожденного суррогатной матерью. По информации инсайдеров, уже осенью на маленького Роналдо в семье спортсмена станет больше: Джорджина находится на пятом месяце беременности.
Фото: instagram.com, caras