В Instagram известного футболиста появилось новое совместное фото с моделью

Криштиану Роналду с тремя детьми и возлюбленной Джорджиной Родригес сейчас отдыхает на Ибице. Папарацци запечатлели, как влюбленные проводят время на пляже. Сам футболист делится семейными снимками довольно нечасто и предпочитает не комментировать личную жизнь.

Публикация от 🔥Секреты знаменитостей. Жми! (@secrets_of_celebrities) Июл 9 2017 в 6:17 PDT

Сегодня в блоге Криштиану появился снимок с Джорджиной и одним из новорожденных двойняшек. «Приятные моменты» — подписал снимок футболист.

Lovely moments😍 Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Июл 10 2017 в 1:37 PDT

Напомним, месяц назад Криштиану стал многодетным отцом — суррогатная мать родила спортсмену двойняшек Еву и Матео. Кроме того, футболист воспитывает 6-летнего Криштиану-младшего, также рожденного суррогатной матерью. По информации инсайдеров, уже осенью на маленького Роналдо в семье спортсмена станет больше: Джорджина находится на пятом месяце беременности.